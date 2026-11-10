كامل الوزير: الدور الرقابي والإنساني للنواب ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة

تقدم الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، بخالص التعازي إلى أسر وعائلات ضحايا حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن بالشفاء على المصابين، مشيرًا إلى استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج بالمستشفيات.

وأعرب الوزير عن تقديره لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، بهدف توضيح أسباب الحادث ونتائجه والإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل، سواء قبل وقوع الحادث أو أثناء التعامل معه، إلى جانب الإجراءات المستقبلية لمنع وقوع حوادث أخرى أو الحد منها.

وأشاد وزير النقل بالدور الوطني والإنساني الذي يقوم به أعضاء مجلس النواب، وخاصة أعضاء لجنة النقل والمواصلات، في التواصل مع المواطنين وأسر الضحايا والمصابين، ومتابعة تداعيات الحوادث، والعمل على تخفيف معاناة المتضررين ونقل مطالبهم إلى الجهات المعنية.

وأكد أن هذا الدور، إلى جانب الاختصاصين الرقابي والتشريعي للمجلس، يمثل ركيزة مهمة في احتواء الأزمات وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.