السعودية: نصف المواطنين حصلوا على 3 مليارات ريال مساعدات خلال نوفمبر الجاري

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الثلاثاء، أن نحو 10 ملايين سعودي حصلوا على مساعدات نقدية خلال شهر نوفمبر الجاري، بلغت 3 مليارات ريال لحماية الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن " برنامج حساب المواطن أودع اليوم 3 مليارات ريال مخصّص دعم شهر نوفمبر، للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الـ108 " أكثر من 9ر9 ملايين مستفيد وتابع."

وتجاوز عدد سكان السعودية بنهاية العام الماضي 3ر35 مليون نسمة، شكل المواطنون السعوديون منهم نسبة 6ر55%، أي حوالي 20 مليون سعودي وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.

يشار إلى أن برنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي سعودي أُنشئ بهدف حماية الأسر والأفراد ذوي الدخل المنخفض والمحدود والمتوسط من الأثر المباشر وغير المباشر الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية المختلفة في المملكة العربية السعودية.