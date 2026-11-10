عون يؤكد أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني ويدعو إلى عدم استهداف الجيش اللبناني

أكّد الرئيس اللبناني العماد جوزف عون، خلال لقائه وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، اليوم الثلاثاء، أهمية المحافظة على الاستقرار الأمني ودعا إلى عدم استهداف الجيش اللبناني.

واستعرض الرئيس عون الأوضاع الأمنية في البلاد مع اللواء منسى، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأثنى رئيس الجمهورية على " ما يقوم به الجيش من دور أساسي في حفظ الأمن والسلامة العامة وتنفيذ قرارات السلطة السياسية".

ودعا الرئيس عون "إلى عدم استهداف الجيش قيادةً وضباطاً وأفراداً لأسباب لا تتناغم مع مصلحة لبنان العليا".

وأكّد اللواء منسى، في بيان أصدره مكتبه في وقت سابق اليوم الثلاثاء، ردا على مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، أن المؤسسة العسكرية "تلتزم القرار السياسي الصادر عن السلطة التنفيذية، إلا أن المسؤولية الوطنية هي الأولوية التي تتحرك تحت سقفها".

وقال بيان مكتب وزير الدفاع: "توالت في الأيام الأخيرة مواقف تناولت الجيش اللبناني وقيادته، تحت عناوين التزام المؤسسة العسكرية بقرارات الحكومة دون نقاش أو اعتراض، وصولًا إلى حد الطعن والتشكيك والتحريض على الجيش وقيادته وقائده، وطرح مسألة استقالته أو إقالته واعتباره موظفًا ملزمًا بالتنفيذ وليس بالاعتراض أو إبداء الرأي".

وأكّد الوزير أن " المسئولية الوطنية الجسيمة والخطيرة الملقاة على عاتق الجيش هي الأولوية القصوى والاعتبار الأهم والهدف الأسمى الذي تتحرك تحت سقفه، لجهة أن يكون أي قرار مراعيًا لقدرات الجيش وإمكاناته، وحافظًا لمعنويات ضباطه وأفراده، وضامنًا لوحدة شعبه ومانعًا لأي فتنة قد تفضي إليها أي خطوة تتخذ تحت أي ضغط أو انسياقًا وراء أي ظرف."