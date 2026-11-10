توقعات باختفاء 800 ألف وظيفة في ألمانيا في السنوات الـ 15 المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي

صرحت رئيسة الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، أندريا ناليس، بأنه تتوقع أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى تغييرات جذرية في سوق العمل الألمانية.

وقالت ناليس في تصريحات لصحيفة "هاندلسبلات" الاقتصادية الألمانية اليوم الثلاثاء: "نتوقع اختفاء نحو 800 ألف وظيفة في ألمانيا خلال السنوات الـ15 المقبلة بسبب الذكاء الاصطناعي، لكن من المتوقع أيضا استحداث عدد مماثل تقريباً من الوظائف الجديدة".

وأوضحت ناليس: "ستكون بعض القطاعات أكثر تضررا من تقليص الوظائف، مثل الشركات التي تقدم خدمات للمؤسسات، والوظائف التحليلية في شركات التأمين والبنوك. ومع ذلك، أتمنى زيادة الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي في ألمانيا، ولكن بشرط أن تسهم في رفع الإنتاجية، لا أن تكون مجرد موضة".

وتابعت ناليس أن تقليص الوظائف لن يستهدف أصحاب المؤهلات العليا بشكل عشوائي، وقالت: "شهدت الولايات المتحدة دراسة صادمة بشأن خريجي الجامعات الشباب. لدينا أيضاً، بات الأكاديميون يستغرقون وقتاً أطول لدخول سوق العمل، وربما لا يحصلون على الوظيفة التي يحلمون بها، لكن فرصهم لا تزال أفضل بكثير من فرص جميع الفئات الأخرى".

غير أن ناليس أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي ليس المسؤول الوحيد عن هذه التطورات، مضيفة: "يلعب ضعف النشاط الاقتصادي دوراً أساسياً في هذا الصدد أيضاً، فالمهن الأقل قابلية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل الحرف اليدوية، تثبت في المقابل قدرتها على الصمود إلى حد كبير".

ورأت ناليس أن جوهر العمل في هذه المهن يظل قائماً على المهارة البشرية، وقالت: "حتى الأشخاص الذين ليست لديهم مؤهلات مهنية أو لم يتلقوا تدريباً مهنياً يمكنهم العثور على فرص عمل، لأن إحلال الذكاء الاصطناعي محلهم لن يكون مجدياً اقتصادياً. لكن القاعدة هنا سارية أيضاً ومفادها أنه لم يعد أحد بشكل عام مُحَصَّن من هذه التغييرات".

وأوضحت ناليس أن ألمانيا تخسر صافي 500 ألف عامل سنويا بسبب التركيبة السكانية، وقالت إن صافي الهجرة إلى البلاد انخفض حالياً إلى أدنى مستوياته منذ فترة طويلة، وأردفت: "لذلك يتعين علينا أيضاً استقطاب كوادر متخصصة من دول خارج الاتحاد الأوروبي. وهذا يتطلب وجود /وكالة العمل والإقامة/ التي سبق التعهد بتأسيسها، والتي من شأنها أن تجعلنا قادرين على منافسة الدول الأخرى التي تستقبل المهاجرين. كما يتعين علينا أن نصبح أكثر حداثة ورقمنة وسرعة".

غير أن ناليس اعتبرت أن ذلك يتطلب "التحلي بالشجاعة للتوصل إلى حل مركزي"، في إشارة إلى الخلافات داخل الائتلاف الحاكم والخلافات بين الحكومة الاتحادية والولايات بشأن آلية تنظيم الوكالة المزمع إنشاؤها.

وقالت: "ما يجعلني أشعر بخيبة أمل هو أن التركيز يبدو منصبا على حماية مكاتب شؤون الأجانب البالغ عددها 550 مكتباً في أنحاء ألمانيا. لكن هذه المكاتب لم تُنشأ أصلاً لتكون مراكز استقبال وترحيب بالكفاءات الدولية. إنها تؤدي عملها جيداً، لكن هذا ليس ما نحتاج إليه في إطار المنافسة مع كندا".