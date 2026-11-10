أحمد طيبي: الأحزاب العربية تدعم تولي كاهانا رئاسة الكنيست الإسرائيلي

قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن القائمة المشتركة، أحمد طيبي، إن الأحزاب العربية ستدعم تولي عضو الكنيست عن حزب "يشار"، ماتان كاهانا، رئاسة الكنيست.

وقال طيبي لهيئة البث الإسرائيلية إن "أول وأهم خطوة لحدوث تغيير تبدأ من تغيير رئيس الكنيست".

وأضاف: "أبلغنا حزب يشار بأنه سيرشح ماتان كاهانا، أهنئه، كما قررنا التصويت لصالحه لأننا نريد أن نكون جزءًا من التغيير".

ويعتزم معسكر المعارضة بقيادة، غادي آيزنكوت، تغيير رئيس الكنيست الحالي، أمير أوحانا، الذي ينتمي إلى حزب "الليكود" بقيادة بنيامين نتنياهو، في أقرب وقت ممكن.

ومن جهته، قال أوحانا إنه خلال أسبوع سيبدأ إجراءات تفضي إلى اختيار رئيس الكنيست الجديد، في حالة طلب الأعضاء ذلك بشكل رسمي، بحسب صحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل".

وسبق لكاهانا، تولي منصب وزاري، كما يحمل رتبة عقيد متقاعد في الجيش الإسرائيلي، حيث خدم في وحدات عسكرية خاصة.

ويقيم كاهانا في مستوطنة بمنطقة جوش عتصيون جنوبي الضفة الغربية، وانضم إلى حزب "يشار" خلال الانتخابات الحالية.

إلى ذلك، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه التقى مؤخرًا غادي آيزنكوت، لبحث تنسيق الجهود بشأن الكنيست الـ26، مؤكدًا التزامهما بالعمل على تشكيل حكومة طوارئ وطنية في أقرب وقت ممكن.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قد كلف آيزنكوت رسميًا، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على تأييد 67 عضوًا في الكنيست خلال المشاورات الرئاسية، مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو، فيما لم يقدم حزب يضم 7 مقاعد توصية لأي من المرشحين، بحسب موقع "العربية.نت" الإخباري.