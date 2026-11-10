3 شهداء في غارة للاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج بمدينة غزة

استُشهد ثلاثة فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن الغارة استهدفت منزلا لعائلة فلسطينية في حي الدرج، شرق مدينة غزة.

وبينت مصادر طبية، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الـ48 الماضية، شهيدين، و16 إصابة.

وأوضحت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 ارتفع إلى 1,614، والإصابات إلى 5,849، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850، مشيرة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,645 شهيدا، و175,978 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.