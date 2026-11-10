الحوثيون يعلنون تنفيذ 4 عمليات عسكرية ضد السعودية

أعلنت مليشيا الحوثي اليمنية، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ 4 عمليات عسكرية نوعية ضد السعودية، بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وقالت في بيان، إن العملية الأولى استهدفت مطار خالد الدولي وعددًا من محطات الضخ في خط شرق غرب في الرياض، زاعمة أن الإصابات كانت مباشرة وخلفت حرائق وأضرارًا في المواقع المستهدفة.

وأشار البيان إلى أن العملية الثانية استهدفت شركة «أرامكو» في بقيق، فيما استهدفت الثالثة مديرية المضاربة ورأس العارة.

وذكرت المليشيا أن العملية الرابعة استهدفت المركز المالي في الرياض، مُدعية أن الإصابة «كانت دقيقة».

وحذّرت الحوثي في بيانها، كل المستثمرين والشركات من بقاء استثماراتهم في السعودية، مشيرة إلى «استمرار عملياتها ضد السعودية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن اليمن».

وفي وقت سابق، قال التحالف الذي تقوده السعودية لقتال الحوثيين في اليمن، إنه اعترض صاروخين أطلقهما الحوثيون باتجاه الرياض، وصاروخا باليستيا أطلق باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة، وطائرة مسيرة فوق المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، وذلك في ليلة شهدت نشاطا عسكريا كثيفا في أنحاء السعودية.

يأتي هذا وسط احتدام القتال بين جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتحالف الداعم للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بعد تقدم الحوثيين في سبتمبر، نحو مضيق باب المندب، وهو ممر ملاحي استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وكثف الحوثيون منذ ذلك الحين هجماتهم على المطارات والموانئ والمنشآت النفطية السعودية، في حين شنت المملكة غارات جوية على أهداف للحوثيين في اليمن.