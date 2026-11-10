الزمالك يفوز على الصيد في دوري الكرة الطائرة

حقق الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك الفوز على نظيره الصيد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال المباراة، ونجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليحقق الفارس الأبيض انتصاره الثالث على التوالي في مشواره بالبطولة.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

الشوط الأول: الزمالك 25 – 14 الصيد.

الشوط الثاني: الزمالك 25 – 13 الصيد.

الشوط الثالث: الزمالك 25 – 17 الصيد.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره إيسترن كومباني، يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثانية، التي تضم فرق الطيران وطلائع الجيش والترسانة وإيسترن كومباني والصيد.