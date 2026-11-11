كارني يعتزم إبلاغ الرئيس الصيني رفض كندا لأي تدخل أجنبي في شؤونها الداخلية

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه سيبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج خلال اجتماع ثنائي مرتقب الأسبوع المقبل أن الدول الأجنبية يجب ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لكندا.

جاءت تصريحات كارني خلال مؤتمر صحفي في مونتريال قبيل مشاركته في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) في شينزن الصينية، حيث من المقرر أن يعقد محادثات خاصة مع الرئيس الصيني. وتمثل الزيارة الثانية لكارني إلى الصين منذ توليه منصبه.

وأكد رئيس الوزراء الكندي أن اللقاءات المباشرة تتيح طرح القضايا الحساسة بصراحة ووضوح، مشيرا إلى أنه سيشدد على الأهمية التي توليها أوتاوا لمبدأ عدم التدخل في شؤونها الداخلية من جانب الصين أو أي دولة أخرى.

جاءت هذه التصريحات ردا على تساؤلات بشأن ما إذا كان التقارب الجاري بين كندا والصين، بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي، قد يزيد من تعرض كندا لمخاطر التجسس.

وقال كارني إن "التحديات الأمنية التي تواجهها دول أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، من جانب الصين أكبر مما تواجهه كندا"، موضحا أن الجانبين سيناقشان الأوضاع الأمنية العالمية إلى جانب العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأضاف أن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا، لكنها تخضع لضوابط وحدود واضحة تحدد مجالات التعاون، مؤكدا أن المخاطر الأمنية المرتبطة بالعلاقات الكندية الصينية أقل بكثير مقارنة بالمخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة في تعاملها مع الصين.