مساعد وزير الخارجية الأسبق: أمريكا وإسرائيل تخشيان خسائر جسيمة حال استئناف الحرب على إيران

رأى السفير فوزي العشماوي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن توقف العمليات العسكرية بين أمريكا وإسرائيل وبين إيران، يرجع لتخوف واشنطن وتل أبيب من رد طهران.

وأرجع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، توقف العمليات العسكرية إلى إدراك أمريكيا وإسرائيل أن إيران لن تُدمر قبل إلحاق أضرار جسيمة بتل أبيب ودول الخليج، المصالح الأمريكية الاستراتيجية في المنطقة.

وتابع أن هذه استكمال العمليات العسكرية سيُؤثر على التوازن الاستراتيجي الدولي بين أمريكا والصين وروسيا، وينعكس على الاقتصاد العالمي الذي تتأثر به أوروبا.

وقال: «لو كان لدى ترامب أو نتنياهو أي يقين أو شبه يقيين بأنهما يستطيعان العودة للحرب دون خسائر جسيمة لعادا دون تردد، لأن الحرب كانت تخدم الإثنين خدمة لا يمكن التشكيك فيها إطلاقا»

وأضاف أن «توقفهما بالأساس لا يعود إلى جهود الوسطاء المقدرة والتي يجب أن نشجع على استمرارها.. وإنما لإدراك الإثنين بأن تجدد العمليات العسكرية سيدمر إيران ولكن قبل تدمرها ستكون قادرة على إلحاق أضرار جسيمة بإسرائيل والخليج والمصالح الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة».

وفي سياق متصل، رأى العشماوي أن الصين وروسيا يدعمان إيران في حربها ضد أمريكا وإسرائيل، باعتبارها دولة محورية في توازن القوى بالشرق الأوسط، وأنهما لا تريدان لواشنطن وتل أبيب السيطرة عليها.

وفي سياق آخر، تحدث العشماوي عن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو التي تُروج للاكتفاء بحصار إيران اقتصاديا رغم أنه كان من داعمي استئناف الحرب، باعتبارها دلالة على قناعة النظام الأمريكي بأنه لا يمكن استئنافها.

وأشار إلى أن واشنطن، تستخدم الحصار الاقتصادي كورقة ضغط للتوصل إلى شروط معقولة في أي تسوية مرتقبة مع إيران، متابعًا أن التوصل للتسوية يصب في مصلحة طهران على المدى المتوسط والبعيد.

وذكر أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أعاد طرح فكرة العودة للمفاوضات، ووقف القتال، وتبادل إجراءات بناء الثقة، معلقًا: «أتصور أن نصل إلى هذه المرحلة قريبًا أو على مدار الأسابيع القليلة القادمة».

