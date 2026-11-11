نيويورك تايمز: تهديدات إيرانية تدفع وزيرا أمريكيا للانتقال إلى قاعدة عسكرية

انتقل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من منزله في العاصمة واشنطن إلى قاعدة عسكرية، على خلفية تهديدات إيرانية محتملة تستهدفه، وفق ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين خلصوا خلال الأسابيع الأخيرة، استنادا إلى معلومات استخباراتية بشأن تهديدات تستهدف بيسنت، إلى أن "المؤامرات الإيرانية ضد مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين دخلت مرحلة جديدة".

وأوضحت أن بيسنت غادر، على إثر هذه التقديرات الأمنية، منزله الذي كان يقيم فيه بواشنطن، وانتقل للإقامة داخل قاعدة عسكرية.

ولم يكشف مسؤول أمريكي تحدث للصحيفة عن تفاصيل بشأن مستوى خطورة التهديد الذي يستهدف بيسنت، لكنه أشار إلى أن قدرات إيران على تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة وخارجها "محدودة".

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية للصحيفة إن بيسنت "لن ترهبه تهديدات النظام الإيراني"، مؤكدا عزمه على مواصلة قيادة حملة الضغوط الاقتصادية على طهران.

وفي السياق، أفادت الصحيفة بأن مسؤولين آخرين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غادروا منازلهم خلال الفترة الأخيرة، لأسباب أمنية مرتبطة بتهديدات إيرانية مزعومة.

ومن بين هؤلاء ستيفن ميلر، الذي تولى منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، ووزيرة العدل السابقة بام بوندي.

ومنذ أواخر أغسطس الماضي، تكثف واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران، مع توسيع نطاق الجهات والقطاعات التي قد تطالها العقوبات، في محاولة لتقييد مصادر التمويل والدعم للاقتصاد الإيراني.

ويأتي ذلك في ظل توترات بين واشنطن وطهران، عقب العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران الذي بدأ في 28 فبراير الماضي، وردت عليه طهران باستهداف إسرائيل وما قالت إنها أهداف أمريكية في المنطقة، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أبريل الماضي.

وفي 18 يونيو الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، لكن تنفيذها تعثر جراء خلافات تتعلق بأمن المضيق.