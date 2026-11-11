واشنطن تجدد تحذير رعاياها في السعودية من هجمات الحوثيين وتفرض قيودا على تنقل موظفيها

جددت البعثة الأمريكية لدى السعودية تحذيرها لرعاياها من تصاعد المخاطر الأمنية الناجمة عن هجمات الحوثيين على المملكة.

جاء ذلك في تنبيه أمني، الثلاثاء، ذكّرت فيه البعثة بقرار وزارة الخارجية الأمريكية، الساري منذ 23 أكتوبر الماضي، والقاضي بمغادرة موظفيها الحكوميين غير المكلفين بمهام طارئة وأفراد أسر الموظفين الحكوميين السعودية، بسبب المخاطر الأمنية.

ودعت البعثة المواطنين الأمريكيين الموجودين في الشرق الأوسط إلى توخي مزيد من الحذر، في ظل تزايد التهديدات الأمنية بالمنطقة.

وسبق أن أصدرت البعثة الأمريكية لدى السعودية تحذيرات أمنية مماثلة، كان آخرها السبت، نبهت فيه إلى مخاطر الهجمات الحوثية ومحاولات إيرانية لاستهداف مسؤولين أمريكيين، داعية مواطنيها إلى الاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية.

ووفق التنبيه الجديد، شنت جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات على السعودية استهدفت مطارات مدنية وبنى تحتية حيوية، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين واضطرابات واسعة في حركة السفر، دون تحديد عدد الضحايا.

وحذرت البعثة من احتمال تصاعد الهجمات بسرعة واتساع نطاقها، مشيرة إلى فرض قيود على تنقلات الموظفين الحكوميين الأمريكيين داخل المملكة.

وأوضحت أن استخدام هؤلاء الموظفين أي مطار في السعودية يتطلب الحصول على تصريح خاص من رئيس البعثة الدبلوماسية، في أعقاب الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة.

كما يحظر عليهم السفر إلى مناطق تبعد أقل من 32 كيلومترًا عن الحدود اليمنية، فيما تتطلب زياراتهم إلى مناطق جازان وعسير ونجران، ومدن القطيف وينبع والطائف، الحصول على تصريح خاص.

وبشأن حركة الطيران، أشار التنبيه إلى أن مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض أعلن إعادة فتحه جزئيًا اعتبارًا من 23 أكتوبر الماضي، أمام الرحلات الداخلية وبعض الرحلات الدولية التي تشغلها شركات طيران وطنية.

وأضاف أن مطاري الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة والملك فهد الدولي بالدمام يواصلان العمل، مع تسجيل تأخيرات وإلغاء بعض الرحلات الجوية.

ولفت إلى إمكانية استخدام وسائل النقل البري والسكك الحديدية بدائل للسفر الجوي، مع استمرار عمل المعابر الحدودية البرية، بما فيها جسر الملك فهد الرابط بين السعودية والبحرين، والطرق الرئيسية في المملكة.

ودعت البعثة مواطنيها إلى توخي الحذر الشديد عند استخدام المطارات، والتحقق مباشرة من حالة الرحلات الجوية، ومتابعة التنبيهات الرسمية الصادرة عن السلطات السعودية.

ويأتي التحذير الأمريكي في ظل تصعيد حوثي متواصل ضد السعودية منذ يوليو الماضي، شمل هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عدة، بينها مطارات مدنية ومنشآت للطاقة.

ومنذ مارس 2015، يقود تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، عمليات عسكرية لمساندة الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم من إيران، والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى منذ سبتمبر 2014.