زيلينسكي: محادثات أوكرانيا وروسيا في أبوظبي بحثت تبادل نحو 3 آلاف أسير

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الرئيس الأوكراني: المحادثات تناولت أيضا ضمانات أمنية وقضايا إنسانية، فيما طرحت موسكو ملف الأراضي الذي يتطلب حله اجتماعا على مستوى القادة

كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن أن المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة بين بلاده وروسيا في الإمارات، تناولت إمكانية إجراء عملية تبادل أسرى واسعة تشمل نحو 1500 أسير من كل طرف.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين بالعاصمة كوبنهاجن، الثلاثاء، خلال زيارة يجريها زيلينسكي إلى الدنمارك، وصف فيها محادثات أبو ظبي بأنها "بناءة وشاملة إلى حد كبير".

وقال زيلينسكي، إن المحادثات تناولت إمكانية تبادل ألف أسير من كل طرف، أو 1500 من كل طرف، في إطار عملية واسعة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا.

وأوضح، أن المفاوضات تناولت قضايا إنسانية وضمانات أمنية، مؤكدا أن إطلاق سراح أسرى الحرب يأتي في مقدمة الأولويات.

وكشف الرئيس الأوكراني عن أن الجانب الأمريكي سيتوجه إلى روسيا لبحث ملف التبادل الواسع للأسرى.

وأفاد بأن الجانب الروسي طرح مسألة الأراضي خلال المحادثات، معتبرا أن حلها يتطلب بحثها على مستوى القادة.

وأكد استعداد كييف للمشاركة في اجتماع على مستوى القادة بهدف إنهاء الحرب، لكنه نفى علمه باستعداد موسكو لذلك.

ولفت زيلينسكي، إلى أن الوفد الأوكراني في أبو ظبي يملك تفويضا للتفاوض، وأن المحادثات ستتناول أيضا خفض التصعيد وملفي الطاقة والبحر الأسود.

وبشأن مشاركة أوروبا في مفاوضات السلام المقبلة مع روسيا، دعا زيلينسكي إلى اختيار رئيس دولة واحد لتمثيلها، بتفويض من الدول الأوروبية الأخرى.

وأعرب عن أمله في اتخاذ قرار بهذا الشأن قبل نهاية نوفمبر الجاري.

والثلاثاء، استضافت أبوظبي جولة ثالثة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة أمريكية.

وسبق أن استضافت الإمارات جولتي محادثات ثلاثية في يناير وفبراير، ضمن الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وفي 23 نوفمبر 2025 أعلن البيت الأبيض مسودة خطة سلام محدثة ومنقحة، عقب مباحثات بين الوفدين الأمريكي والأوكراني لمناقشة خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين موسكو وكييف.

ومنذ 24 فبراير 2022 تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا" في شئونها.