واشنطن تتهم 3 أشخاص على صلة بإيران بالتخطيط لهجمات في أمريكا وأوروبا

أعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى 3 أشخاص على صلة بإيران، قالت إنهم متورطون في سلسلة من المخططات لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وقالت الوزارة، إن عملاء إيرانيين "دبّروا مؤخراً مخططاً إرهابياً استهدف قاعدة جوية في المملكة المتحدة"، مشيرة إلى تورطهم في الحادث الأمني الكبير الذي وقع في سبتمبر قرب قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث تتمركز قوات أمريكية.

ويُتهم أحد الرجال، وهو يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، بالتواصل مع أشخاص في المملكة المتحدة من داخل سجن في نيويورك، حيث ينتظر محاكمته بتهم سابقة، أما المتهمان الآخران، فيشتبه في قيامهما بالأمر نفسه من داخل إيران.

ونفت إيران بشدة أي صلة لها بحادثة قاعدة فيرفورد، التي كُشف عنها بعد الإبلاغ عن وجود شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من القاعدة، وأُلقي القبض على سبعة رجال في المملكة المتحدة على خلفية الحادثة.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية توجيه اتهامات إلى الإيراني محسن مهاجري، والعراقي محمد علي الحساني، ومحمد باقر سعد داود الساعدي، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والعراقية، وذلك بموجب لائحة اتهام كُشف عنها يوم الثلاثاء، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وتتهم اللائحة الرجال الثلاثة بالتخطيط لهجمات في أوروبا، نُفذت باسم جماعة يُزعم أنها جديدة، تطلق على نفسها اسم "حركة أصحاب اليمين الإسلامية".

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن "سبعة من أصل 18 هجوماً إرهابياً أعلنت حركة أصحاب اليمين الإسلامية مسئوليتها عنها في أوروبا خلال ربيع عام 2026، وقعت في المملكة المتحدة".

وأضاف البيان أن الهجمات شملت "عمليات إحراق متعمد واستخدام متفجرات، فضلاً عن حادثة طعن في لندن كادت تودي بحياة رجلين يهوديين، يحمل أحدهما الجنسيتين الأمريكية والبريطانية".

وكان رجلان يهوديان قد تعرّضا للطعن في منطقة جولدرز جرين شمالي لندن في أبريل الماضي، ومن المقرر أن يمثل مشتبه به أمام المحكمة العام المقبل.

وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، كاش باتيل، إن "لائحة الاتهام، التي تتضمن ثماني تهم، تُظهر إصرار إيران على تنفيذ هجمات إرهابية في أوروبا والولايات المتحدة".

وأضاف أن أحد المتهمين الثلاثة "أرسل، بحسب الادعاء، رسائل مشفرة من داخل محبسه للمساعدة في تنفيذ أعمال عنف مستقبلية".

وأوضح باتيل، أن "المتهمين متورطون في نحو 20 محاولة هجوم دعماً للحرس الثوري الإيراني وميليشيا كتائب حزب الله العراقية المدعومة من إيران".

وأُعلنت حالة استنفار أمني واسعة النطاق في 27 سبتمبر الماضي، بالقرب من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، في منطقة كوتسوولدز بمقاطعة جلوسترشير، بعد رصد ثلاث شاحنات صغيرة مشبوهة بالقرب من القاعدة الجوية.

ولم يُعثر على أي مواد متفجرة داخل الشاحنات، لكن السلطات صادرت كمية من البنزين.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الحساني "وجّه، بحسب الادعاء، أشخاصاً متعاونين معه في المملكة المتحدة ودفع لهم أموالاً" خلال أغسطس، من أجل "اتخاذ خطوات تحضيرية وترتيب الجوانب اللوجستية للمخطط الإرهابي الذي استهدف قاعدة فيرفورد".

وأضافت الوزارة أن الحساني دفع أموالاً لأحد الأشخاص في 22 أغسطس، من أجل "مراقبة محيط قاعدة فيرفورد استطلاعياً تمهيداً لتنفيذ العملية".

كما تتهم الوزارة الحساني بدفع أموال لعدة أشخاص خلال سبتمبر، لمساعدته في التحضير للمخطط.

ووفقاً لبيان الوزارة، شملت تلك التحضيرات "توفير شاحنات صغيرة وبراميل وقود، والبحث في شراء مواد كيميائية تُسرع الاشتعال، بما في ذلك كميات كبيرة من كلوريد البوتاسيوم، وشراء أجسام معدنية يمكن استخدامها شظايا في عبوات متفجرة".

وأضاف البيان، أن المشتبه بهم عمدوا بعد ذلك إلى تمويه الشاحنات لتبدو وكأنها تابعة لشركتين، إحداهما لتوصيل الوقود والأخرى لتوريد مستلزمات أحواض السباحة.

وأوضحت الوزارة، أنه "في 26 سبتمبر، كلف الحساني، بحسب الادعاء، أشخاصاً بقيادة 3 شاحنات صغيرة إلى قاعدة فيرفورد، تبين لاحقاً أن بعضها كان يحمل براميل وقود".

وأضافت أن الحساني كان "على اتصال متكرر" بسائقي الشاحنات، وساعد في توجيههم وتحديد الطرق التي يسلكونها.

وأوضحت الوزارة أن "اثنتين على الأقل من الشاحنات الثلاث واجهتا حاجزاً أمنياً على الطريق أثناء توجههما نحو محيط قاعدة فيرفورد، ولم يُسمح لهما بمواصلة السير في المسار الذي كانتا تعتزمان سلوكه".

وفي الساعات الأولى من صباح 27 سبتمبر، رصد مزارع محلي الشاحنات أثناء عودته إلى منزله من حفلة، فأبلغ الشرطة عنها.

وقالت السفارة الإيرانية في لندن، إنها "ترفض رفضاً قاطعاً وتدين بشدة" ما وصفته بأنه "تكهنات لا أساس لها من الصحة ومغرضة" تربط إيران بالحادثة.

وكان مواطنان بريطانيان قد مثُلا أمام المحكمة الشهر الماضي، على خلفية المخطط المزعوم المرتبط بإيران.

وسحبت الولايات المتحدة جميع قاذفاتها من قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية عقب الحادثة، إذ أرجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار إلى وجود "بعض التهديدات" التي تستهدف القاعدة.

وتستخدم القوات الجوية الأمريكية قاعدة فيرفورد منذ عقود.

وخلال الأشهر الأخيرة، انطلقت قاذفات أمريكية من طرازَي "بي-1" و"بي-52" من القاعدة باتجاه الشرق الأوسط، لتنفيذ ضربات وصفتها واشنطن بأنها "دفاعية" ضد إيران.

وفي يوليو الماضي، قالت إيران، إن "أي قاعدة تُستخدم لشن عدوان على الأراضي الإيرانية تُعد هدفاً مشروعاً لقواتنا".