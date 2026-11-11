سيناتور أمريكي: الحرب على إيران تقوم على كذبة مثل فيتنام والعراق

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قال السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز إن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران "تقوم على كذبة"، مشبها إياها بحرب فيتنام وغزو العراق.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، دعا خلالها ساندرز إلى إجراء نقاش جاد بشأن توجهات الحزب الديمقراطي والقضايا الرئيسية، وفي مقدمتها السياسة الخارجية.

وقال ساندرز: "حرب فيتنام وغزو العراق قاما على كذبة، والحرب على إيران تقوم أيضا على كذبة".

وتطرق إلى المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، معتبرا أنها "قضية بالغة الحساسية بالنسبة إلى عشرات الملايين"، ومشددا على ضرورة مناقشتها.

وفي 28 فبراير شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران، فيما ردت الأخيرة بهجمات على إسرائيل و"منشآت عسكرية أمريكية" في دول المنطقة.

وفي 18 يونيو وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وبدأتا مفاوضات لا تزال تواجه تعثرا بسبب خلافات بشأن ضمان حرية الملاحة وأمنها في مضيق هرمز، الذي يمثل ممرا استراتيجيا لإمدادات الطاقة والسلع العالمية.