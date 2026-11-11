موسكو: لا نستبعد عودة المواجهة العسكرية بين طهران وواشنطن حال فشل المفاوضات

نوهت وزارة الخارجية الروسية أن احتمال استئناف المواجهة العسكرية بين إيران والولايات المتحدة لا يزال قائمًا، في حال فشل المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وقال مكسيم مكسيموف، نائب مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة، اليوم الأربعاء، إن موسكو لا تستبعد اللجوء إلى القوة مجددًا، مشيرًا إلى أن الحشد العسكري الأمريكي في المنطقة، الذي يشمل ثلاث مجموعات قتالية لحاملات الطائرات ومجموعتين بحريتين استكشافيتين، يعكس استمرار الاستعدادات العسكرية.

وجاءت تصريحات مكسيموف خلال مشاركته في جلسة بعنوان «عقدة التناقضات في الشرق الأوسط: تحديات الأمن الإقليمي»، على هامش المنتدى الدولي للأمن الجماعي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو.

في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استمرار المفاوضات مع طهران، واصفًا سير المحادثات بأنه «جيد للغاية»، وذلك في تصريحات للصحفيين أمام البيت الأبيض.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران وواشنطن تجريان حوارًا مكثفًا عبر وسطاء، في مسعى للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع بينهما.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير 2026، شن ضربات على أهداف داخل إيران، وردت طهران بهجمات مضادة.

ورغم تراجع حدة المواجهات، لا يزال النزاع دون تسوية نهائية، وسط استمرار المساعي الدبلوماسية لتجنب تجدد التصعيد العسكري.