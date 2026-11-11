تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشئون الاجتماعية-إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية"، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان ، والمجلس العربي للاختصاصات الصحية وصندوق الأمم المتحدة للسكان،

ويشارك في المؤتمر عدد من وزراء الصحة العرب، وممثلي الدول العربية الأعضاء وعدد من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، إلى جانب ممثلي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الاستفادة من الخبرات والكفاءات الصحية العربية المهاجرة، وتفعيل دورها في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية، من خلال وضع آليات عملية لتوظيف خبراتها العلمية والمهنية في مواجهة التحديات الصحية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات داخل المنطقة العربية وخارجها.

وتشهد أعمال المؤتمر إطلاق الإستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة، واستعراض كيفية الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ بما يعزز مشاركة هذه الكفاءات في مجالات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبحث العلمي إلى جانب بحث التحديات الصحية، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والخبرات بين الكفاءات في مجالات التعليم والتدريب والخدمات الصحية والبحث العلمي، الى جانب بحث التحديات والفرص المرتبطة بالقوى العاملة والنظم الصحية في العالم العربي، وآليات تطوير الحوكمة والأطر التنظيمية وتعزيز التنسيق الإقليمي والتعاون الدولي، كما يشهد المؤتمر حفل تكريم أوائل خريجي المجلس العربي للاختصاصات الصحية لعام 2025.

كما يتضمن البرنامج العلمي جلسات حوارية متخصصة تتناول رؤية الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في تعزيز النظم الصحية، وسبل توفير البيئة الداعمة لمشاركتها الفاعلة، فضلا عن مناقشة التعليم القائم على الكفاءات في برامج الدراسات العليا للمهن الصحية.