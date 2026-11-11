دراسة: انتشار الرؤى اليمينية المتطرفة في ألمانيا يبلغ أعلى مستوياته منذ سنوات

يتراجع قبول الديمقراطية في ألمانيا، وفقا للنتائج التي توصلت إليها النسخة الحالية من دراسة "النزعة التسلطية"، التي يعدها باحثون من جامعة لايبتسيج الألمانية.

وللمرة الأولى منذ بدء إجراء الدراسة عام 2002، انخفضت نسبة تأييد الديمقراطية بوصفها فكرة على مستوى ألمانيا إلى أقل من 90%، لتبلغ 3ر89%.

ويرجع ذلك، بحسب البيانات، إلى "التراجع الحاد في شرق ألمانيا"، حيث انخفض تأييد الديمقراطية من 6ر94% عام 2024 إلى 7ر85% حاليا. وفي المقابل، سجل غرب البلاد ارتفاعا طفيفا خلال الفترة نفسها. وتُجرى الدراسة كل عامين استنادا إلى استطلاع للرأي.

وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يتبنون رؤية يمينية متطرفة متكاملة للعالم، لتبلغ حاليا 9ر6% على مستوى ألمانيا، وفقا للدراسة. ولم يسجل الباحثون نسبة أعلى من ذلك منذ استطلاع عام 2012، عندما بلغت 8ر8%.

وتظهر هنا أيضا اختلافات واضحة بين شرق ألمانيا وغربها. ففي حين يتبنى 5ر6% من سكان غرب ألمانيا حاليا رؤية يمينية متطرفة للعالم، ترتفع النسبة في الشرق إلى 5ر8%.

كما تختلف الأرقام بين الرجال والنساء؛ إذ يؤيد 6ر5% من الرجال إقامة ديكتاتورية يمينية سلطوية، مقابل 3% فقط من النساء. كذلك، ينتشر الميل إلى الشوفينية، أي الاعتقاد بتفوق المجموعة التي ينتمي إليها الفرد على المجموعات الأخرى، بين الرجال بنسبة 22%، مقارنة بـ18% بين النساء.

ورصد علماء جامعة لايبتسيج، وفقا لبياناتهم، ما وصفوه بـ"الحنين التراجعي"، الذي يقوم على خلق تناقض سياسي بين ماض مثالي وحاضر يُنظر إليه باعتباره فاسدا ومهددا، لدى 15% من المشاركين في الاستطلاع.

وكان هذا "الشكل العدواني من الحنين إلى الماضي" أكثر انتشارا بصورة ملحوظة بين كبار السن، وأصحاب الدخول المنخفضة، وسكان شرق ألمانيا، والمشاركين الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية العامة، مقارنة بالشباب وسكان غرب ألمانيا والأشخاص الأعلى تعليما ودخلا.

ولقياس هذه التوجهات، طُلب من المشاركين إبداء مواقفهم من عبارات من بينها: "يزعجني أن أشخاصا مثلي لم يعودوا يحصلون في مجتمعنا على الاحترام نفسه الذي كانوا يحصلون عليه في الماضي"، و"أشعر بالحنين عندما أفكر في المزايا الاقتصادية التي كان يتمتع بها أشخاص مثلي في الماضي".

وأُجري الاستطلاع خلال الفترة من 16 مارس إلى 3 يونيو 2026. وشارك فيه 2507 أشخاص فوق 16 عاما، وكان يتعين أن يمتلكوا مستوى كافيا من إتقان اللغة الألمانية يسمح لهم بملء استبيان مفصل.

وأُعدت الدراسة بالتعاون مع مؤسسة "هاينريش بول" القريبة من حزب الخضر، ومؤسسة "أوتو برينر" التابعة لنقابة عمال المعادن الألمانية (آي جي ميتال). وتحمل الدراسة هذا العام عنوان "الصعود الذي يمكن إيقافه للنزعة التسلطية".