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أفاد تقييم أولي صادر عن هيئة المسح الجيولوجي الإسرائيلية، بوقوع زلزال شعر به السكان في منطقة إيلات قبل وقت قصير بقوة 5ر4 درجة على مقياس ريختر.

وتشير التقديرات إلى أن مركز الهزة الأرضية يقع في منطقة طابا بشبه جزيرة سيناء المصرية، على عمق 8 كيلومترات، وفقا لما ذكرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل."

ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات جراء الزلزال.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية قد أصدرت تعليمات للسكان في إيلات والبلدات المحيطة بها بمنطقة عربة بالابتعاد عن المباني والمنشآت.

وقالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن مطار رامون، القريب من مدينة إيلات الواقعة جنوبي البلاد، استأنف حركة الطيران عقب الزلزال الذي بلغت قوته 5ر4 درجة في المنطقة.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية في بيان أنه: "عقب استكمال أعمال المسح والفحوصات المتعلقة بالبنية التحتية، استأنف مطار رامون عملياته بالكامل."

كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية أيضا إشارة تفيد بزوال الخطر، بما يسمح للسكان بالعودة إلى المباني.