 مستشار رئيس الإمارات: نتطلع لأن تمهد المفاوضات الروسية الأوكرانية بأبوظبي لإنهاء حرب - بوابة الشروق
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 1:34 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

مستشار رئيس الإمارات: نتطلع لأن تمهد المفاوضات الروسية الأوكرانية بأبوظبي لإنهاء حرب

أبوظبي - ( د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 1:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 1:07 م

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الأربعاء ، إن "استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البناء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر".

وأضاف قرقاش ، في تغريدة على منصة إكس اليوم، : "نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة".

وتابع قرقاش: "قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي".

وبدأت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية بشأن الحرب في أوكرانيا، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

وانتهى اليوم الأول بعد محادثات استمرت أربع ساعات، على أن تستأنف اليوم.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك