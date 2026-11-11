مستشار رئيس الإمارات: نتطلع لأن تمهد المفاوضات الروسية الأوكرانية بأبوظبي لإنهاء حرب

قال الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الأربعاء ، إن "استضافة أبوظبي للمفاوضات الأمريكية الروسية الأوكرانية تعكس مكانة الإمارات ودورها البناء في تيسير الحوار وتقريب وجهات النظر".

وأضاف قرقاش ، في تغريدة على منصة إكس اليوم، : "نتطلع بتفاؤل إلى أن تحقق هذه المحادثات اختراقاً إيجابياً يمهد لظروف إنهاء حرب طويلة وأزمة عميقة".

وتابع قرقاش: "قناعتنا راسخة بأن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل إلى سلام مستدام يعزز الأمن والاستقرار في النظام الدولي".

وبدأت روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، المحادثات التي تستضيفها العاصمة الإماراتية بشأن الحرب في أوكرانيا، بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، والموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر.

وانتهى اليوم الأول بعد محادثات استمرت أربع ساعات، على أن تستأنف اليوم.