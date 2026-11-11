موازنة الاتحاد الأوروبي لعام 2027 تصل إلى أكثر من 199 مليار يورو

أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، أن موازنة التكتل لعام 2027 تبلغ 7ر199 مليار يورو (61ر222 مليار دولار)، عقب مفاوضات أجريت ليلا مع البرلمان الأوروبي.

وقالت الدول الأعضاء في بيان مشترك إن الاتفاق يسمح للتكتل المكون من 27 دولة، بتنفيذ سياسات وبرامج متفق عليها.

وأضاف البيان أن الاتفاق يضمن قدرة الاتحاد الأوروبي على "التعامل مع الأزمات والتحديات الجارية" مثل تلك في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكذلك التصدي للتطورات غير المتوقعة.

يشار إلى أن موازنة العام المقبل أعلى بشكل طفيف من معدل الإنفاق لعام 2026 والبالغ نحو 190 مليار يورو.

ومازال اتفاق 2027 بحاجة لتأكيد رسمي من الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي وهي خطوات تعتبر صورية.

يتم التفاوض على نفقات الاتحاد الأوروبي في هيئة مخصصات مالية على مدار سبع سنوات تستمد منها كل موازنة سنوية. وفيما يمثل عام 2027 نهاية الدورة الحالية، تجرى مفاوضات صعبة بشأن الإطار المالي المقبل متعدد السنوات.

يستند الاتفاق إلى مقترح من المفوضية الأوروبية كان قد اقترح موازنة بقيمة 9ر199 مليار يورو للعام المقبل. وكان من بين أولوياته التنافسية والأمن والدفاع ودعم أوكرانيا.

وجرى تخصيص نحو 1ر1 تريليون يورو في المجمل لفترة إنفاق من2021 إلى 2027، بموجب الإطار المالي الحالي متعدد السنوات. ويتم تمويل موازنة الاتحاد الأوروبي في الأغلب من مساهمات من الدول الأعضاء ولكن حجمها يقل نتيجة للنفقات المحلية للعواصم.

وتقدم ألمانيا وهي أكبر مساهم في ميزانية الاتحاد الأوروبي، نحو ربع أموال التكتل ولكنها تستفيد بشدة من السوق الموحدة.