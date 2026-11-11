وزير الدفاع الألماني يقدم خطة عمل لمكافحة العنف والتجاوزات الجنسية داخل الجيش

أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، اتخاذ إجراءات حازمة لمكافحة التحرش الجنسي والعنف ذي الطابع الجنسي داخل صفوف القوات المسلحة الألمانية.

وعقب اجتماع للجنة شؤون الدفاع، قال بيستوريوس في برلين اليوم الأربعاء: "لا مجال مطلقًا للتسامح مع السلوكيات المخالفة ذات الطابع الجنسي داخل القوات المسلحة الألمانية. عدم التسامح مطلقًا هو نهجنا".

وكانت وزارة الدفاع قد عرضت على النواب دراسة بشأن الوقائع غير المعلنة، استندت إلى استطلاعات للرأي. وأوضحت الوزارة أن نتائج الدراسة أظهرت أن 72% من المجندات و31% من الجنود أفادوا بتعرضهم للتحرش اللفظي مرة واحدة على الأقل خلال فترة خدمتهم العسكرية بأكملها.

وبحسب الدراسة، تعرض 38% من المجندات و16% من الجنود لسلوكيات لفظية مخالفة ذات طابع جنسي خلال الأشهر الاثني عشر التي سبقت الاستطلاع. كما تعرضت 7% من المجندات و5% من الجنود لسلوكيات مخالفة ذات طابع جنسي بالنظر، فيما تعرضت 9% من المجندات و3% من الجنود لسلوكيات مماثلة من خلال تحرش جسدي. وبلغت نسبة من تعرضوا للعنف ذي الطابع الجنسي 2% بين المجندات والجنود على حد سواء.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقرطي، الذي عرض أيضًا خطة عمل في هذا الشأن إن " الأمر يتعلق في المقام الأول باحترام الكرامة الإنسانية التي يكفلها دستورنا، وهذا المبدأ يسري بطبيعة الحال داخل القوات المسلحة الألمانية بصورة أكبر. فالكرامة الإنسانية ليست محلًا للتفاوض، وهي تحتل مكانة محورية في منظومة القيادة الداخلية للقوات المسلحة".