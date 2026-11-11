تعذر وصول المتهم بـ مذبحة التجمع لحضور ثاني جلسات محاكمته

تعذر وصول المتهم بقتل أسرة صديقه في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مذبحة التجمع" إلى مقر محكمة جنايات القاهرة، لحضور ثاني جلسات محاكمته.

وأسندت النيابة العامة للمتهم في القضية رقم 1185 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، أنه خلال يومي 8 و9 أغسطس 2026 بدائرة قسم التجمع الخامس، قتل عمدًا المجني عليه "أسامة نصيف"، بعدما عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحه، وأعد لذلك سلاحًا ناريًا.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم توجه إلى مسكن المجني عليه، بعدما أيقن مسبقًا بوجوده، وجالسه لتحين الفرصة لتنفيذ مخططه، إلا أنه عدل عن تنفيذ الجريمة داخل المسكن عقب حضور زوجة المجني عليه وابنته، فاصطحبه بحيلة إلى مكان بعيد عن أعين الناس.

وتابع أمر الإحالة أنه بمجرد أن ظفر المتهم بالمجني عليه، أطلق صوبه عيارين ناريين، أصابه أحدهما في رأسه، ثم أطلق عيارًا ثالثًا للتأكد من وفاته، قاصدًا قتله، ما أحدث الإصابات التي أودت بحياته وفقًا لما ورد بتقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة إلى المتهم تهمة خطف المجني عليه أسامة نصيف عن أعين ذويه، بالتحايل بعدما أوهمه بقضاء بعض الوقت في أحد المقاهي، وتمكن بذلك من إبعاده عن أسرته، تمهيدًا لتنفيذ مخططه الإجرامي.

وأوضح أمر الإحالة أن جريمة قتل المجني عليه الأول اقترنت بجنايتين أخريين، أولهما قتل أفراد أسرته عمدًا، بعدما عقد المتهم العزم على إزهاق أرواحهم خشية افتضاح أمره، ولإتمام مخططه بسرقة مسكنهم.

وعقب ارتكاب جريمة قتل أسامة نصيف، عاد المتهم إلى المسكن واستدرج زوجته وابنتيه بحيلة، بعدما أوهمهن بتعرض المجني عليه لحادث تصادم ونقله إلى أحد المستشفيات، واصطحبهن إلى مكان بعيد عن أعين الناس، ثم أطلق صوبهن عدة أعيرة نارية، ما أسفر عن وفاتهن، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وتقرير الصفة التشريحية.

كما أسندت النيابة إليه تهمة خطف المجني عليهن بالتحايل، بعدما استدرجهن بعيدًا عن ذويهن بالادعاء الكاذب بتعرض أسامة نصيف لحادث ونقله إلى المستشفى.

وذكر أمر الإحالة أن جرائم القتل ارتُكبت بقصد التأهب لارتكاب جنحة وتسهيلها، وهي الشروع في سرقة الأموال والمصوغات الذهبية الموجودة داخل مسكن المجني عليه الأول.

وأضاف أن المتهم استولى على مفتاح المسكن عقب قتل أسامة نصيف، ثم توجه إليه لتنفيذ مخطط السرقة، إلا أن جريمته توقفت لسبب خارج عن إرادته، بعدما فوجئ بوجود حارس العقار بالقرب من المسكن، فانصرف خشية افتضاح أمره، مع اعتزامه العودة لإتمام جريمته في وقت لاحق.