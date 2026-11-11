 ميلوني ترأس اجتماعا حكوميا طارئا بعد إغلاق مئات المدارس بسبب تهديد بوجود قنابل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ميلوني ترأس اجتماعا حكوميا طارئا بعد إغلاق مئات المدارس بسبب تهديد بوجود قنابل

روما - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:14 م

سترأس رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني اجتماعا حكوميا طارئا اليوم الأربعاء، بعد إغلاق مئات المدارس بمختلف أنحاء البلاد، في أعقاب تهديد بوجود قنابل،  عبر رسالة بريد إلكتروني مجهولة المصدر.

 وستبحث ميلوني وأجهزة الاستخبارات إجراءات تهدف إلى منع المزيد من الاضطرابات وحوادث مماثلة، حسب مسؤول بمكتبها، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير التعليم، جوزيبي فالدتارا إنه طلب من الطلاب في أكثر من 300 مدرسة مغادرة المباني، بعد تهديد تم إرساله بالبريد الالكتروني. ولم تكشف السلطات عن مصدر هذا البريد الاكتروني.

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