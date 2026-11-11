كوشنر وويتكوف يتوجهان غدا إلى موسكو للقاء بوتين

أعلن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر، أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في أبوظبي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين الجانبين، كاشفًا عن توجهه مع ستيف ويتكوف، إلى موسكو غدًا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال كوشنر إن الطرفين الروسي والأوكراني يريدان معرفة شكل المرحلة التالية للحرب، وما ستكون عليه الأوضاع بعد انتهائها، مشيرًا إلى أن الوفد الروسي أكد ضرورة إحراز تقدم ملموس في المفاوضات قبل عقد أي لقاء بين بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف المبعوث الأمريكي أن واشنطن أجرت محادثات وصفها بأنها «مثمرة للغاية» مع ممثلي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «الناتو»، في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى دفع مسار التسوية.

وتأتي هذه التصريحات عقب جولة جديدة من المحادثات بين موسكو وكييف بوساطة أمريكية في أبوظبي، تناولت ملفات أمنية وإنسانية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بمستقبل أوكرانيا والضمانات الأمنية وترتيبات ما بعد الحرب.

واختتمت روسيا وأوكرانيا، الأربعاء، اليوم الثاني من محادثاتهما في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ضمن جولة جديدة من المفاوضات التي تجري بوساطة أمريكية بهدف التوصل إلى تسوية تنهي الحرب المستمرة بين البلدين.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في الوفد الروسي تأكيده انتهاء المحادثات، فيما أعلنت أوكرانيا أن وفدها سيعقد اجتماعًا منفصلًا مع المبعوثين الأمريكيين وممثلين عن الدول الأوروبية، عقب انتهاء المباحثات مع الجانب الروسي.

وفي سياق متصل، رحّب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإشراك الأوروبيين في مفاوضات أبوظبي، معتبرًا أن وجودهم ضروري للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب ويضمن أمن القارة الأوروبية.

وقال زيلينسكي، ردًا على سؤال لوكالة «فرانس برس» بشأن التغييرات الإيجابية في نهج الوسطاء الأمريكيين: «لم يكن إشراك أوروبا أمرًا سهلًا».

وأضاف خلال زيارة إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاغن أن إنهاء الحرب والتفكير في مستقبل الأمن الأوروبي وإعادة إعمار أوكرانيا أمور لا يمكن تحقيقها من دون مشاركة أوروبا.

وركزت مناقشات الأربعاء، على إجراءات لخفض التصعيد، بما يشمل البنية التحتية للطاقة وأمن البحر الأسود. ورغم الأصداء الإيجابية للمفاوضات، لا تزال الخلافات قائمة بشأن الأراضي وشروط وقف إطلاق النار والضمانات الأمنية المستقبلية.