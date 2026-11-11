- المنتجون يضعون 5 ضوابط لمتطلبات أبطال المسلسلات.. وبشرى تدعو للعمل بنصف الأجر

مع اقتراب موسم دراما رمضان 2027، انتقل الحديث عن ارتفاع تكاليف الإنتاج من دائرة شكاوى المنتجين إلى خطوات عملية لإعادة ضبط ميزانيات الأعمال الفنية؛ بعدما اتفقت 22 شركة إنتاج على وضع محددات جديدة للمصروفات والخدمات المقدمة للفنانين، في خطوة تضع الفنانين أمام اختبار مدى استعدادهم للمشاركة في تحمل أعباء الأزمة التي تواجه الصناعة.

ووجهت الشركات خطابا إلى وكلاء ومديري أعمال الفنانين، أكدت خلاله أن الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع التكاليف العامة، إلى جانب التحديات التي تواجه الإنتاج والتسويق، تفرض إعادة هيكلة الميزانيات التشغيلية وضبط أوجه الإنفاق، بما يضمن استمرار تقديم الأعمال الفنية وحماية العملية الإنتاجية والعاملين بها.

وفي المقابل، جاءت مبادرة الفنانة بشرى لتطرح مقترحا أكثر اتساعا؛ إذ دعت العاملين في الصناعة، أمام الكاميرا وخلفها، وكذلك القطاعات المرتبطة والمكملة لها، إلى العمل بنصف الأجر بصورة معلنة، مؤكدة أنها ستبدأ بنفسها تطبيق المبادرة في عملها الرمضاني المقبل.

وقالت بشرى، في بيان نشرته عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إنها تدعم خطاب المنتجين الذي وصل إلى الفنانين والفنيين، معتبرة أن التعاون بين جميع أطراف الصناعة أصبح ضرورة لإنقاذها من أزمتها الحالية، ودعت إلى التخلي عن الحسابات المرتبطة بالمكانة والأجور، والعمل بصورة جماعية حتى تستعيد الصناعة عافيتها.

ما الذي تطلبه شركات الإنتاج من الفنانين؟

تضمنت المحددات التي اتفقت عليها الشركات خمسة بنود رئيسية تتعلق بالمساعدين الشخصيين والكرفانات والانتقالات والملابس والماكياج والكوافير.

وفيما يتعلق بالمساعد الشخصي، تلتزم الشركة المنتجة بتغطية أجر مساعد واحد فقط لكل فنان، على أن يتناسب الأجر مع ميزانية العمل، بينما يتحمل الفنان تكلفة أي مساعد إضافي يرغب في الاستعانة به.

أما الكرفانات، فقد حددت الشركات 25 ألف جنيه سقفا لإيجار الكرفان اليومي الذي توفره لكل فنان، وفي حالة طلب كرفان بمواصفات خاصة تتجاوز هذه القيمة، يتحمل الفنان فارق التكلفة.

وبالنسبة للانتقالات، نص الخطاب على التزام الفنان بتوفير وسيلة انتقاله إلى مواقع التصوير الاعتيادية، بينما تتحمل الشركة توفير الانتقالات في حالات التصوير الخارجي بالمناطق البعيدة أو خلال التصوير الليلي، مع منح الأولوية للفنانات، على أن يتحمل الفنان التكلفة الكاملة إذا طلب سيارة خاصة ومستقلة خارج هذه الحالات.

كما نصت المحددات على تحمل الفنان تكلفة ملابس الشخصية التي يؤديها، باستثناء الشخصيات التاريخية والفانتازيا والشخصيات ذات الطبيعة غير الاعتيادية، التي تتكفل الشركة بتصميم وتنفيذ ملابسها.

وفيما يخص الماكياج والكوافير، تعتمد الأعمال على الطاقم المعين من الشركة المنتجة، بينما يتحمل الفنان التكلفة الكاملة في حالة اشتراطه الاستعانة بماكيير أو كوافير خاص.

مجدي نور: الكرفانات تصل إلى 40 ألف جنيه يوميا

وفي سياق متصل، كان المنتج الفني مجدي نور قد استعرض عبر حسابه بموقع "فيسبوك" عددا من البنود التي ترفع تكلفة الإنتاج الدرامي، من بينها رسوم التصوير والتصاريح وإيجارات مواقع التصوير.

وتحدث نور عن ارتفاع إيجارات الأماكن والفنادق، إلى جانب تكلفة كرفانات بعض الفنانين التي تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه يوميا، فضلا عن ارتفاع أجور مساعدي الفنانين والأبطال وتكاليف الماكياج والكوافير.

وأشار أيضا إلى أن أجور مديري التصوير ترتفع بنسبة تتراوح بين 20 و30% سنويا، وأن تكلفة بند الإعاشة و"البريك" تتجاوز 100 ألف جنيه يوميا، معتبرا أن ميزانيات الأعمال أصبحت أعلى من أسعار بيع المسلسلات، قائلا: "المنتج لو حط فلوسه في البنك هيكسب أكثر".

هل تتحول المبادرات إلى استجابة جماعية؟

وبينما وضع المنتجون محددات واضحة لترشيد المصروفات المرتبطة بمتطلبات الفنانين، وذهبت بشرى إلى الدعوة للعمل بنصف الأجر، يبقى السؤال المطروح حول مدى استجابة بقية الفنانين لهذه المطالب، وما إذا كانت المبادرات الفردية ستتحول إلى توجه جماعي يشارك فيه النجوم وباقي عناصر الصناعة.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه استعدادات موسم رمضان 2027 تحديات تتعلق بارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر انطلاق تصوير عدد من الأعمال المعلن عن مشاركتها في الموسم المقبل، إذ لم يتجاوز عدد المسلسلات التي بدأ تصويرها عشرة أعمال من بين أكثر من 25 مسلسلا أُعلن عنها، وفقا للحصر المتاح حتى الآن.

وكان عدد من المنتجين قد تحدثوا عن أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج قبل صدور بيان الشركات، وهو ما رصدته "الشروق" في تقرير بعنوان "أزمة تكلفة الإنتاج الدرامي تشتعل قبل 125 يوما من رمضان.. والمؤلف حسام موسى يطرح 15 حلا"، حيث أثار المنتج عبدالله أبو الفتوح هذا الملف الشائك، مشيرا إلى صعوبة الوضع الحالي، قائلا إن الإنتاج الدرامي في مصر أصبح "عملية معقدة وبالغة الصعوبة والتكلفة"، مؤكدا أن هذه المشكلة يشعر بها الفنانون والفنيون العاملون في المجال، دون الدخول في تفاصيل محددة، وانضم إليه عدد كبير من المنتجين، منهم مها سليم وعمرو قورة وأحمد السبكي وغيرهم.