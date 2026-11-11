الهلال الأحمر: غرق 70 ألف خيمة في غزة وتحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية

ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر بقطاع غزة، بشار مراد، قد حذر من تفاقم الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، في ظل غرق نحو 70 ألف خيمة خلال المنخفض الجوي الأخير، وتضرر عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وسط نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية ووسائل التدفئة.

وقال مراد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، إن اختلاط مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في مخيمات النزوح يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، مشيراً إلى تسجيل زيادة في أمراض الجهاز التنفسي العلوي والإصابات بالتهاب السحايا، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وغياب الملابس الشتوية ووسائل التدفئة.

وأشار مراد إلى عدم وجود أي جهاز رنين مغناطيسي في غزة، ومحدودية أجهزة التصوير الطبقي المحوري، إلى جانب نقص المحاليل والمستلزمات المخبرية، وتوقف عدد من المختبرات عن العمل.

وحذر من تداعيات العجز عن إجراء الفحوصات الطبية الأساسية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، بما يفاقم صعوبة تشخيص الحالات ومتابعة علاجها، ويهدد حياة المرضى.