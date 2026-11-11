بابا الفاتيكان يختتم جولته في الأرجنتين بزيارة سجن وضريح قبل التوجه لبيرو

يختتم بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر اليوم الأربعاء، زيارته للأرجنتين باجتماع مع نزلاء أحد السجون ذات الصلة التاريخية بالديكتاتورية العسكرية الأرجنتينية وبإقامة قداس أخير في الضريح الوطني في البلاد.

وقال الحبر الأعظم إن الموقعين يرتبطان بأهمية عاطفيه بسلفه فرنسيس الأول. ولكن أهمية المحطة الأخيرة لليو في الأرجنتين سوف تتضاءل عندما تقارن باللحظة العاطفية الأبرز في جولته في أمريكا الجنوبية عندما يعود إلى في وقت لاحق من اليوم إلى بيرو.

ومن المقرر أن يحتفي حفل وطني مهيب بليو الذي قضى أكثر من عقدين كقسيس تبشيري وأسقف في بيرو. ويعرفه البيروفيين باسم "بادري روبرت" ويحظى بحبهم لخدمته المجتمعات الفقيرة سيما في أوقات الأزمات.

وفي بوينس آيريس من المقرر أن يزور ليو سجن ديفوتو حيث كان البابا فرنسيس غالبا ما يقوم بخدمات رعوية عندما كان مطران بوينس آيريس. وأقام فرنسيس قداسات وزار أجنحة السجن التي تضم نزلاء مصابين بالأيدز وغسل أقدام السجناء خلال طقس "الأسبوع المقدس" السنوي.

وحاليا يخضع السجن الذي دشن في 1927، لغلقه نهائيا وتك نقل نزلائه الذين يبلغ عددهم أكثر من ألف نزيل إلى مجمع سجون جديد.

وخلال الديكتاتورية العسكرية (1976 – 1983 )، كان السجن بمثابة مركز سري للاحتجاز والتعذيب وجرى تصنيفه كموقع تذكاري في 2012 لضمان ألا يتم نسيان القمع العسكري.