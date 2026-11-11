الطبيب المصري الفائز بجائزة جون سكوت: نتعاون مع إحدى الشركات لإنتاج أدوية تعالج الإدمان

قال الدكتور ماجد أبو غريبة، الحائز على جائزة جون سكوت لعام 2026، تقديرًا لإسهاماته في اكتشاف أدوية مستقبلية لعلاج السرطان، إن ربط الجامعات بشركات الأدوية يمثل خطوة مهمة لتطوير صناعة دواء قائمة على الأبحاث واكتشاف علاجات جديدة، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بالأدوية التي تستهدف الأمراض المنتشرة في مصر والمنطقة العربية، بدلًا من الاقتصار على صناعة الأدوية الجنيسة "المثيلة".

وأضاف "أبو غريبة" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي رامي رضوان، على القناة الأولى، مساء الثلاثاء، أن بعض الأمراض التي تنتشر في المنطقة العربية تحتاج إلى أبحاث دوائية تستجيب لطبيعتها، موضحًا أن الشركات قد لا تتجه إلى تطوير علاجات لأمراض لا تحقق لها عائدًا تجاريًا كبيرًا، رغم أهميتها للمرضى، مشيرًا إلى أن علاج فيروس الكبد الوبائي كان من المجالات التي كان يمكن العمل على تطوير أدوية متخصصة لها منذ سنوات.

وأوضح أن ربط الجامعات بشركات الأدوية يتطلب وجود مكاتب لنقل التكنولوجيا داخل الجامعات، تتولى تقييم الأبحاث المتميزة ومساعدة الباحثين على تسجيل براءات اختراع لها، بما يتيح للشركات الاستفادة من الابتكارات وتمويل تطويرها وتحويلها إلى أدوية قابلة للإنتاج.

وفي سياق آخر، استعرض أبحاث فريقه في مجال علاج الإدمان، موضحًا أنها بدأت بدراسة إدمان الكوكايين والكحول، وتمتد حاليًا إلى الأفيون والمورفين، من خلال تطوير أدوية تستهدف المواد الكيميائية والمستقبلات الموجودة في المخ، مشيرًا إلى تعاونه مع إحدى الشركات لإنتاج هذه الأدوية، مؤكدًا أن معامل فريقه البحثي مفتوحة أمام الباحثين المصريين للتدريب على أحدث طرق اكتشاف الدواء.

وفاز الدكتور ماجد أبو غربية، الأستاذ والمدير المؤسس لمعهد مولدر لأبحاث واكتشاف الدواء بكلية الصيدلة بجامعة تمبل في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، بجائزة جون سكوت لعام 2026، ليصبح، بحسب تأكيده، أول مصري يحصد هذه الجائزة التاريخية، التي تأسست عام 1816، ومُنحت أولى جوائزها عام 1822، في إنجاز علمي جديد يُضاف إلى سجل العلماء المصريين بالخارج.