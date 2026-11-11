أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، توافر مخزون كاف من السلع الاستراتيجية، يصل إلى 12 شهرًا للسكر، ويتراوح بين 8 إلى 10 أشهر لغيره.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن هذا المخزون الاستراتيجي الذي يُغطي احتياجات الدولة طمأن المواطنين على توافر السلع.

وتابع: «أنت عندك مخزون يغطي احتياجات الدولة المصرية بشكل كبير جدًا فأصبح الناس لديها نوع من أنواع الأمان والطمأنينة إن السلع متوفرة وإن أنت عندك مخزون يغطيك فلن نقلق».

وتطرق إلى اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اليوم، وإلى التكليفات الرئاسية بالحفاظ على مستويات آمنة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

ونوه إلى أن هذه الاجتماعات تعكس متابعة الدولة الفورية لاحتياجاتها، ولوجود احتياط نقدي كاف لاستيراد السلع وخاصة الأساسية، وغيرها، مضيفًا أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز 57.5 مليار دولار، ومعلقًا: «كل هذه مؤشرات تعطي للمواطن طمأنينة إن الاحتياجات الأساسية التي تحتاجها متوافرة داخل الدولة».

وتحدث عن التوجيه الرئاسي، للمؤسسات بالانتهاء من إدخال بياناتها لدى منظومة الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، ومراعاة الدقة في ذلك، بهدف التعرف على احتياجاتها والعمل على توفيرها لفترة زمنية معينة.

ولفت إلى جهود الدولة لتأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وتتضمن السكر، والأرز، والذرة، والشعير، مشيرًا إلى مشروع الصوامع الجديدة الذي انطلق في 2015.

وعلق على اطمئنان المواطنين وعدم اتجاههم لتخزين السلع كما يحدث بمختلف الدول حول العالم، مشيرًا إلى تجاربهم مع جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، حين ظلت السلع متوافرة في الأسواق رغم إقبال المواطنين على الشراء والتخزين.



وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

وأكد رئيس الوزراء استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة من السلع الأساسية.

وسبق أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الفريق محمد عبد الرحمن ربيع، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ورئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ، وعدد من قيادات القوات المسلحة والهيئة العربية للتصنيع، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتفعيل منظومة إدارة الأزمات والطوارئ بالتنسيق مع مؤسسات الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي اتخذتها الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بالتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه الرئيس السيسي بسرعة استكمال جميع المؤسسات إدخال بياناتها إلى منظومة الهيئة، مع ضرورة التأكد من دقتها لضمان إنشاء قاعدة بيانات موثوقة تسهم في اتخاذ القرارات السليمة، مشددًا على أهمية الحفاظ على سرية المعلومات وضوابط تداولها.

كما وجه الرئيس رئيس الهيئة القومية لإدارة الأزمات والطوارئ بدراسة توفير مخزون استراتيجي من مختلف احتياجات الدولة لمواجهة المواقف الطارئة، بالتنسيق مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة.