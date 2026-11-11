إصابة العشرات جراء اصطدام حافلة ركاب بـ 32 سيارة في كوريا الجنوبية

اصطدمت حافلة ركاب بأكثر من 30 سيارة كانت متوقفة عند إشارة مرور خلال ساعة الذروة الصباحية، اليوم الأربعاء، في مدينة سونجنام، الواقعة جنوب العاصمة الكورية الجنوبية سول مباشرة، ما أسفر عن إصابة عشرات الأشخاص، حسبما أفاد مسؤولو الإطفاء في البلاد.

ويتلقى 57 شخصا على الأقل العلاج من إصابات، بينهم تسعة أصيبوا بجروح خطيرة، وفقا لإدارة الإطفاء في إقليم جيونجي، الذي تتبعه مدينة سونجنام.

وقال مسؤولو الإطفاء إن الحافلة اصطدمت بـ32 سيارة قبل أن ترتطم بالجزيرة الوسطى للطريق. وأظهرت صور من موقع الحادث الحافلة وهي تعتلي الجزيرة الوسطى، وقد تحطم زجاجها الأمامي، إلى جانب سيارات أخرى متضررة.

وقال بارك تشانج جون، المسؤول في مركز شرطة منطقة بوندانج بمدينة سونجنام، إن الشرطة تستجوب سائق الحافلة، الذي جاءت نتيجة اختبار الكحول لديه سلبية، وأبلغ المحققين بأن المكابح تعطلت.