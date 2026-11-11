واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على قطاع غزة والضفة الغربية، يوم الثلاثاء، مخلفة شهداء وإصابات وحالات اعتقال، إلى جانب استمرار الاعتداء على ممتلكات المواطنين، بالتزامن مع اقتحام المسجد الاقصى وعدة مدن وبلدات.

فقد استُشهد ثلاثة فلسطينيين، في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارة استهدفت منزلا لعائلة غباين بمحيط مدرسة موسى بن نصير، في حي الدرج، شرق مدينة غزة.

كما استشهد مواطن، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة... واستُشهد أيضا مواطنان، وأصيب آخرون، في قصف طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال على حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.

وفي خان يونس، أصيب صياد، جراء إطلاق زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه مراكب الصيادين قبالة ساحل مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، ما أدى أيضاً إلى تضرر مركبي صيد.



12 معتقلا من الضفة بينهم أسرى محررون



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أسيرين محررين من المدينة، عقب اقتحامها عدد من منازل المواطنين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة، وداهمت عدة منازل وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الأسيرين المحررين عدنان عصفور من منطقة المخفية، ونهاد شقيرات من منطقة رفيديا.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان من المحافظة، عقب اقتحام قرية سنيريا وبلدة حبلة جنوب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية سنيريا وبلدة حبلة، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، قبل أن تعتقل الشابين ثائر أعمر وأمجد مفيد من قرية سنيريا، والشاب رشاد خروب من بلدة حبلة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطناً، وداهمت عدداً من منازل المواطنين وفتشتها في المحافظة.

واعتقلت أربعة مواطنين من المغير، شرق رام الله، بينهم فتاة.

وفي القدس، صادقت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، على أوامر اعتقال إداري بحق ثلاثة أسرى من المحافظة، لمدة تتراوح بين 4 و6 أشهر.

وفي رام الله، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الثاني على التوالي، اقتحام قرية أبو شخيدم، شمال غرب المحافظة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في القرية، واحتجزت عشرات المواطنين، وأخضعتهم للتحقيق الميداني.

واقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مدينة البيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة مشاة بأعداد كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي، اقتحمت عدة منازل وعمارات سكنية في حي "سطح مرحبا" ومنطقة "جبل الطويل"، وجالت شوارع المدينة باتجاه مخيم الأمعري حيث أغلقت الشارع أمام حركة المركبات، وأوقفت وفتشت عددا كبيرا منها.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال داهمت عمارة سكنية في "سطح مرحبا" واعتدت بالضرب على مواطنين داخل إحدى الشقق وحطمت الأثاث، كما نكلت بشبان بعدما أجبرتهم على الخروج من السيارة التي كانوا يستقلونها.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مدينة البيرة، وداهمت منزلا في محيط المقبرة القديمة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية برقا شرق رام الله، وداهمت عددا من منازل المواطنين، وفتشتها.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدتي عتيل وعلار شمال المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال جابت الشوارع والأحياء في البلدتين، وداهمت منازل في عتيل، وفتشتها، وخربت محتوياتها.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسجد الزير في منطقة بيت فالوح شرق المحافظة، ومنعت المصلين من أداء صلاة الفجر، واحتجزتهم لعدة ساعات.

جددّت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اغلاق جمعية برج اللقلق المجتمعية في مدينة القدس.

وأفادت مصادر محلية، بأن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحموا مقر الجمعية في البلدة القديمة بالقدس، وألصقوا على بابها بيان اغلاق للمرة الثانية لمدة 6 أشهر.

تواصل اعتداءات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم في عدة محافظات

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، واعتُقل آخرون، خلال اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال، في قرية بيت الروش غرب الخليل.

وأفادت "وفا" بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين هاجمت مزارعين في القرية، واعتدت عليهم بالغاز السام ومنعتهم من حراثة أراضيهم.

وأضاف أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة خلال هجوم المستوطنين، وأطلقت قنابل الغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق، نُقل بعضهم إلى مراكز طبية قريبة، قبل أن تعتقل اثنين من المزارعين من عائلة الحريبات.

وفي نابلس، أُصيب صحفي ومتضامن أجنبي برضوض، إثر هجوم شنه مستوطنون على قاطفي الزيتون بين بلدتي قصرة وجالود جنوب المحافظة.

وفي رام الله، أقدم مستوطنون، على تخريب أرض زراعية في بلدة سنجل، شمال المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت منطقة غرابة غرب البلدة، وخربت أرضا زراعية، وقصّت ودمّرت السياج والبوابات المحيطة بها، والتي تعود للمواطن مروح عبد الحق.

كما هاجم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، قاطفي الزيتون في قرية دير أبو مشعل، غرب رام الله، وحطموا زجاج مركبتين، فيما أطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين ومنعوهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية

وفي نابلس، هاجم مستوطنون، مركبات المواطنين بين قرية اللبن الشرقية ومدينة سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين هاجموا عدة مركبات لمواطنين من قريتي اللبن الشرقية وعمورية، في منطقة "وادي الشاعر" وبالقرب من جامعة الزيتونة، ومنعوا مرور المواطنين لأكثر من ساعتين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال المنطقة لتأمين المستوطنين.