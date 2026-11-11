مصطفى الفقي: استمرار الحكومات يرتبط بمدى التوافق الشعبي مع قراراتها

استعرض الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، الأسباب التي تدفع إلى تغيير الحكومات ورحيلها، وتتضمن تدني شعبية الحكومة الجماهيرية، وإحساس صاحب القرار السياسي بأن «عمرها الافتراضي انتهى».

ولفت خلال تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر قناة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، إلى أن رحيل الحكومة يكون إما بالتغيير أو التعديل، موضحًا أن الأولى يُقصد بها استبدال رئيس الوزراء، فيما تقوم الثانية على إجراء تعديلات وزارية مع الإبقاء عليه «إعادة تفنيط الكوتشينة في داخل ما هو قائم بشكل أو بآخر».

وأضاف: «عندما يرى صاحب القرار السياسي، أو زعيم الحزب الحاكم أن هناك فتور عام تجاه حكومته وعدم اهتمام بردود الفعل المتوقعة منها والإحساس بأن عمرها الافتراضي انتهى هنا لابد من الرحيل إما بالتعديل أو التغيير».

واستكمل أن وجود حالة من التذمر العام تجاه بعض قرارات الحكومة وأدائها، يُعتبر من الأسباب التي تدفع إلى رحيلها، متابعًا أنه «إذا شعر صاحب القرار بأن هناك تذمر شعبي من بعض قرارات الحكومة القائمة ولا يوجد توافق معها ولا مع أدائها كانت هذه كلها نُذر بضرورة الرحيل».

واعتبر أن طول عمر الحكومة «الزمن»، يُعتبر أحد الأسباب أيضًا رغم أنه غير مؤثر في الشرق، معلقًا: «إحنا موجودين هو حد اشتكى.. السياسة مش كدا».

ورأى أن الحكومات يُمكن أن تستمر في فترات عدم اليقين رغم أنها غير مقبولة، ولكن القرار سيُتخذ في النهاية، مشيرًا إلى أن بقاء حكومة غير مقبولة لفترة طويلة يؤثر على صورة النظام ويؤدي إلى اهتزاز أركان الدولة.

وذكر أن: «طول المدة مع وزارة أو حكومة غير مقبولة يكون محسوبا على النظام ككل ويؤدي إلى اهتزاز أركان الدولة».