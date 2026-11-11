لا يزال حجم الأغلبية التي سيحصل عليها الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ غير محسوم، بعد أسبوع من يوم الانتخابات، إذ لا يزال من المبكر حسم أكثر من 12 سباقا انتخابيا حتى الثلاثاء.

ويتجه الديمقراطيون إلى شغل 54 مقعدا في مجلس الشيوخ اعتبارا من يناير ، لكنهم قد ينتزعون مقعدا أو مقعدين إضافيين من الجمهوريين مع استمرار فرز الأصوات في ألاسكا وميسيسيبي.

وفي مجلس النواب، سيحصل الديمقراطيون، بعد فوزهم بـ255 مقعدا، على أكبر أغلبية انتخابية لهم في المجلس منذ عام 2008، مع إمكانية حصد عدة مقاعد إضافية مع إعلان نتائج السباقات المتبقية.

وفيما يلي استعراض لآخر المستجدات في بعض السباقات الانتخابية التي لم تُحسم نتائجها بعد:



مقعد ميسيسيبي في مجلس الشيوخ لا يزال غير محسوم.

وبحلول وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، كان المرشح الديمقراطي سكوت كولوم متقدما بنحو 2600 صوت على السيناتور الجمهورية سيندي هايد سميث، في السباق على مقعد الولاية بمجلس الشيوخ.

وهناك موعدان نهائيان مهمان في عملية فرز الأصوات بولاية ميسيسيبي خلال الأسبوع الجاري؛ إذ يجب وصول بطاقات الاقتراع الغيابي المرسلة عبر البريد بحلول الثلاثاء، كما يتعين على المقاطعات تقديم النتائج الانتخابية المعتمدة، بما يشمل أصوات بطاقات الاقتراع المؤقتة، إلى سلطات الولاية بحلول الجمعة.



ولا يزال العدد الدقيق لبطاقات الاقتراع التي لم تُفرز بعد غير واضح.

استمرار فرز الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا



تقدمت الديمقراطية ماري بيلتولا بنحو 2500 صوت على السيناتور الجمهوري دان سوليفان، بعد فرز نحو 76% من الأصوات في سباق مجلس الشيوخ بألاسكا.

وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فسيُطبق نظام التصويت بالاختيار الترتيبي في 18 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تعتمد النتائج رسميا في 25 نوفمبر/تشرين الثاني.

أكثر من 12 سباقا لمجلس النواب لا تزال غير محسومة

وفي معظم السباقات غير المحسومة لمجلس النواب، يقل الفارق بين المرشحين المتقدمين عن نقطة مئوية واحدة.



ولا تزال أربعة سباقات غير محسومة في نورث كارولاينا، وهو العدد الأكبر بين الولايات. وفي كاليفورنيا، يؤثر سباق واحد فقط، في الدائرة الـ23، في توازن القوى بمجلس النواب.

وفي الدائرة الثانية بولاية ساوث كارولاينا، تتواصل إعادة فرز الأصوات في السباق بين الجمهوري جو ويلسون والديمقراطي زيون خاليا، بعدما تقدم ويلسون بنحو 3000 صوت مع فرز 99% من الأصوات.

وفي الدائرة الأولى بولاية مينيسوتا، ظل السباق غير محسوم، مع فارق نحو 300 صوت بين المرشحين المتقدمين، بعد فرز 99% من الأصوات.

وفي الدائرة الرابعة بولاية تينيسي، بلغ الفارق نحو 300 صوت بين الديمقراطية فيكتوريا برودريك والجمهوري شاغل المقعد سكوت ديجارليه.

سباقان على منصب حاكم الولاية لا يزالان غير محسومين

تقدمت الديمقراطية سيندي هولشر بأقل من نقطة مئوية واحدة على الجمهوري تاي ماسترسون في سباق حاكم ولاية كانساس.

وفي سباق حاكم ألاسكا، تقدم الديمقراطي جوناثان إس. كرايس تومكينز بنحو 45 ألف صوت على بيرناديت إم. ويلسون، بنسبة 6ر49% مقابل 9ر28%، بعد فرز نحو 76% من الأصوات، على أن يُطبق نظام الاختيار الترتيبي إذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.