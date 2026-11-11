خالد أبو بكر: لأول مرة في تاريخنا المعاصر رئيس في السلطة يقول أترك الكرسي والمسئولية لغيري

قال الإعلامي خالد أبو بكر إنه يطالب مجلس النواب بالبدء فورًا في دراسة وإصدار قانون ينظم التعامل مع رؤساء الجمهورية السابقين، مؤكدًا ضرورة أن يتضمن القانون تكريم من تولوا مسئولية حكم البلاد، بشرط ألا يكونوا قد صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة بالإدانة.

وأشار "أبو بكر" عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم نيته الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد انتهاء ولايته في 2030، يمثل موقفًا تاريخيًا، قائلًا: "لأول مرة في تاريخنا المعاصر نرى رئيس جمهورية وهو في السلطة يقول نعم أترك هذا الكرسي وهذه المسئولية لغيري في عام محدد وبنهاية مدة ولايتي".

ورأى أن هذا الإعلان يستوجب التعامل معه تشريعيًا، بما يضمن تحديد آليات تكريم رؤساء الجمهورية السابقين، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل مسئوليات كبيرة على مدار سنوات حكمه، وأن من حقه ومن حق كل من خدم مصر الحصول على التقدير المناسب.

واستكمل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحمل أعباءً كبيرة، خاصة خلال السنوات الخمس الأولى من حكمه، في ظل الظروف التي مرت بها البلاد منذ عام 2013، متسائلًا: "هنرد الجميل إزاي؟"، داعيًا البرلمان إلى تبني هذه الفكرة والبدء في وضع إطار قانوني لها.

وأكد أن الشعب المصري لا ينسى من قدموا جهدًا لخدمة البلاد، مضيفًا أن تقييم هذه المرحلة يجب أن يراعي ما بُذل من جهد وفكر لتجاوز الأزمات التي شهدتها مصر، قائلاً: "إحنا في 2026 نقول بفضل الله إحنا أأمن بلد موجودة في الشرق الأوسط حاليًا".



