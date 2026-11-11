الدومينيكان تدعم القوات السلفادورية في حربها ضد العصابات في هايتي

قال رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر، الثلاثاء، إن حكومته تتعاون مع رئيس السلفادور، وتقدم له الدعم اللوجستي والمعلومات الاستخباراتية، في الوقت الذي يخوض فيه نحو 2500 جندي من الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى معارك ضد العصابات العنيفة في هايتي.

وجاءت هذه التصريحات في وقت تثير فيه عمليات القوات السلفادورية التي نُشرت مؤخرا في هايتي تدقيقا وتساؤلات، نظرا لأنها تعمل إلى حد كبير خارج إطار القوة متعددة الجنسيات المدعومة من الأمم المتحدة المكلفة بمكافحة العصابات.

ودعا أبي نادر القوة المكلفة بمكافحة العصابات إلى تنسيق تحركاتها مع القوات السلفادورية، من أجل "تقديم دعم حاسم للجيش السلفادوري وموقف الرئيس (نجيب) بوكيلي".

وقال إيجور روجويزا، المتحدث باسم القوة المكلفة بمكافحة العصابات، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، الثلاثاء، إن القوة تنسق بشكل وثيق مع السلطات الهايتية والشركاء الدوليين المعنيين "دعما للأهداف الأمنية المشتركة".

وأضاف في بيان: "تعتبر (القوة) أن التنسيق الفعال وتفادي تضارب التحركات بين جميع الجهات الأمنية العاملة في هايتي أمران أساسيان لتحقيق نتائج أمنية مستدامة".

وتابع روجويزا أن أي نشاط تنفذه القوة "يتم وفقا للتفويض الممنوح لها، وترتيبات القيادة والسيطرة المعمول بها، وقواعد الاشتباك، والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكان رئيس السلفادور أشاد مؤخرا بهجوم نفذته الشرطة الهايتية وقوات سلفادورية، وأسفر عن تدمير منزل ويلسون جوزيف، المعروف باسم "لانمو سان جو"، وزعيم عصابة "400 ماوزو". ولم يُقتل جوزيف في الهجوم الذي وقع الأحد.

وكتب بوكيلي على منصة إكس، في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف المنزل والمقر الرئيسي للعصابة: "لقد أوفينا بوعدنا. فر معظمهم دون حتى محاولة القتال. يا لهم من جبناء!"