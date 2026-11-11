القبض على راكب زعم حيازته قنبلة على متن طائرة أمريكية متجهة إلى نيو أورليانز

أعلنت السلطات القبض على رجل زعم حيازته قنبلة أثناء وجوده على متن رحلة جوية متجهة إلى نيو أورليانز بالولايات المتحدة.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون، الثلاثاء، إن الرجل /34 عاما / ولم يُكشف عن اسمه، بدأ يتصرف بصورة غير طبيعية خلال الرحلة، وأبلغ أفراد الطاقم، بحسب التقارير، بأن بحوزته قنبلة. وهبطت الطائرة بسلام في مطار لويس أرمسترونج الدولي في نيو أورليانز، وأُلقي القبض على الرجل دون وقوع حوادث.

وأضافت الإدارة أن الرجل نُقل إلى مركز الإصلاح التابع لمقاطعة جيفرسون، ووُجهت إليه تهمتا الإبلاغ الكاذب عن التخطيط لإشعال حريق عمدًا، وبث الرعب.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها تعتزم التحقيق في الواقعة التي حدثت على متن رحلة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز.

وقالت شركة يونايتد إيرلاينز، في بيان، إن الطائرة التي أقلعت من نيوارك بولاية نيوجيرسي هبطت بسلام "عقب واقعة تسبّب فيها أحد الركاب في اضطراب على متنها"، وإن قوات إنفاذ القانون "كانت في انتظار الطائرة لدى وصولها".

وكانت الطائرة وهي من طراز بوينج 737 ماكس 9تقل على متنها 46 راكبا وستة من أفراد الطاقم.

ولم تقدم إدارة شرطة مقاطعة جيفرسون أي معلومات إضافية.