وزير الخزانة الأمريكي يدعو إلى علاقة أكثر توازنا مع الصين وتقليص الاعتماد المتبادل على الواردات

دعا وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الثلاثاء، إلى إقامة "علاقة أكثر توازنا" بين الولايات المتحدة والصين، وذلك قبيل محادثات بين البلدين، قائلا إن الأمريكيين أصبحوا يعتمدون بشكل مفرط على الواردات.

وخلال كلمة ألقاها في حفل نظمته اللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية في قاعة مناسبات بنيويورك، أشاد بيسنت بالعلاقات بين البلدين، واصفا إياها بأنها "واحدة من أكثر العلاقات تأثيرا في هذا القرن"، كما وصف العلاقة بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج بأنها صداقة حقيقية. لكنه اعتبر أن تقليص اعتماد الولايات المتحدة على الصين أمر ضروري للبلدين.

وقال بيسنت: "أصبح الاقتصاد الأمريكي يعتمد بشكل مفرط على الإمدادات الأجنبية، في حين باتت الصين تعتمد بصورة متزايدة على الطلب الخارجي. وبعبارة أخرى، يتعين على الولايات المتحدة إنتاج المزيد مما تستهلكه، بينما يتعين على الصين استهلاك المزيد مما تنتجه. ومن خلال العمل معا، يمكننا تعزيز اقتصادي البلدين".

وأضاف أن هذا الموقف "لا يعكس العداء"، بل يهدف إلى استعادة "روح المعاملة بالمثل".

وردد السفير الصيني لدى الولايات المتحدة شي فنج الدعوة إلى "المعاملة بالمثل"، لكنه قال للحاضرين إن "الصين والولايات المتحدة ستجنيان مكاسب من التعاون وتتكبدان خسائر من المواجهة".

وأضاف: "يمكن أن يتكامل تحقيق النهضة العظيمة للأمة الصينية مع جعل أمريكا عظيمة مجددا".