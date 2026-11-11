وزير الخزانة الأمريكي ينتقل إلى قاعدة عسكرية بسبب تهديدات إيرانية محتملة

انتقل وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت من منزله إلى قاعدة عسكرية، بسبب تهديدات يُزعم أنها صادرة عن إيران، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء.

وذكرت شبكة فوكس نيوز، نقلا عن مسؤول لم تسمه، أن بيسنت نُقل إلى قاعدة عسكرية بعدما خلصت أجهزة الاستخبارات إلى أن التهديدات بلغت مرحلة متقدمة، بينما أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن مدى خطورة التهديدات التي تستهدف بيسنت لم يتضح على الفور.

وأكدت وزارة الخزانة للوسيلتين الإعلاميتين انتقال بيسنت، وقالت إنه "لن تثنيه تهديدات النظام الإيراني عن مواصلة عمله".

ويقود بيسنت الحرب الاقتصادية التي تشنها واشنطن على طهران من خلال فرض عقوبات على بنوك وأفراد وشركات وشركات طيران.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، ليس بيسنت المسؤول الوحيد في إدارة الرئيس دونالد ترامب الذي اضطر إلى تغيير محل إقامته، إذ سبق نقل كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر ووزيرة العدل السابقة بام بوندي إلى أماكن أخرى.