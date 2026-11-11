الولايات المتحدة وبولندا تعتزمان توقيع اتفاقية لزيادة التعاون العسكري

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث ونظيره البولندي فلاديسواف كوسينياك-كاميش، اليوم الثلاثاء، عن نية بلديهما توقيع اتفاقية تهدف إلى زيادة التعاون العسكري بينهما.

وجاء هذا الإعلان خلال استقبال هيجسيث لنظيره البولندي في مقر وزارة الحرب (البنتاجون)، حيث عقدا لقاء ثنائياً، بحسب ما أفاد به البنتاجون في بيان.

وقال هيجسيث "نتخذ اليوم خطوات جديدة في مسيرة تحالفنا؛ حيث سنوقع -أنا ونائب رئيس الوزراء- على بيان نوايا لتعزيز نطاق وسرعة التعاون الدفاعي والصناعي الثنائي بشكل فوري ومباشر".

من حانبه، أشار كوسينياك-كاميش إلى أن الاتفاقية ستُمهد الطريق أمام مشاريع عسكرية مستقبلية، وقال "إن استثمارنا المشترك يترجم إلى تعزيز كبير للقدرات الدفاعية، ويُعد تطبيقاً عملياً لنظرية النصر الآمن... إضافة إلى مفهوم (الناتو 3.0)".

وأشاد هيجسيث بتبني بولندا لهذا التوجه نحو إعادة التوازن، موضحاً أن "الناتو 3.0" سيمثل "نموذجاً لدفاع تقليدي تقوده أوروبا، يركز من جديد على خوض الحروب وتحقيق ردع موثوق به لمنع أي عدوان على أراضي الحلفاء؛ وهو مجال ضربت فيه بولندا مثالاً يُحتذى به".

وأضاف هيجسيث: "سواء من خلال تخصيص ما يقرب من 5% من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، أو تحويل هذه الاستثمارات إلى قوات جاهزة وقدرات قتالية مستدامة، فإن بولندا تبني واحداً من أقوى الجيوش في أوروبا، وهي على أتم الاستعداد لتأمين أراضيها والدفاع عنها".

وأشار كوسينياك-كاميش إلى أن أوروبا تعمل حالياً في بيئة مليئة بالتحديات والتهديدات، مؤكداً أن بولندا "لا تقف مكتوفة الأيدي" فيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الدفاع.

وإلى جانب تعبيره عن تقديره لتوقيع "بيان النوايا" بين البلدين، شكر كوسينياك-كاميش كلاً من هيجسيث ووزارة الدفاع الأمريكية على جهودهما الرامية إلى توسيع وجود القوات الأمريكية في بولندا من خلال "تنفيذ إعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن نشر 5000 جندي إضافي على أراضي جمهورية بولندا".

وأضاف أن ممثلين عن وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الدفاع الوطني البولندية يناقشون حالياً تعزيز الوجود العسكري الأمريكي الدائم في بولندا، معرباً عن ثقته في أن الإعلان عن التفاصيل سيكون "في القريب العاجل".

كما أعرب وزير الدفاع البولندي عن امتنان بلاده للإعلان مؤخراً عن أن بولندا ستستضيف منشأة أوروبية لصيانة صواريخ "باتريوت" من طراز (Patriot Advanced Capability-3)، تهدف إلى إتاحة الصيانة والإصلاح والتجديد داخل الساحة الأوروبية مباشرة.

ووصف هذا الإعلان بأنه قرار تاريخي يحمل دلالات كبيرة بالنسبة لبولندا، مشيراً إلى أن المنشأة الجديدة ستكون ذات أهمية بالغة لأمن الجناح الشرقي لحلف الناتو.