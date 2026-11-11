آيزنكوت يلغي اجتماع مفاوضات مع الليكود احتجاجًا على خطاب نتنياهو في الكنيست

ألغى جادي آيزنكوت، رئيس حزب «ياشار» الإسرائيلي والمكلف بتشكيل الحكومة، اجتماع مفاوضات مع ممثلي حزب الليكود، كان مقررًا الأربعاء 11 نوفمبر، احتجاجًا على خطاب بنيامين نتنياهو خلال مراسم افتتاح الكنيست الجديد.

وأوضحت صحيفة «إسرائيل اليوم»، في تقرير مساء الثلاثاء، أن الاجتماع يأتي ضمن دعوة حزب آيزنكوت جميع الكتل البرلمانية إلى التفاوض بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، وفق المبادئ التي يطرحها الحزب للمشاركة فيها.

ووصف «ياشار»، في بيان نقلته الصحيفة، خطاب نتنياهو بأنه خطاب انقسام وإساءة إلى مراسم افتتاح الكنيست، متهمًا إياه بتقديم استمراره السياسي على تماسك المجتمع الإسرائيلي.

وفي المقابل، أعلن الليكود استعداده للقاء ممثلي أي كتلة ترغب في مناقشة حكومة وحدة، مع تمسكه بمضمون خطاب نتنياهو وموقفه من التعاون مع الأحزاب العربية.

وجمع خطاب نتنياهو بين الدعوة إلى حكومة وحدة والهجوم على احتمال تشكيل حكومة بدعم القائمتين العربيتين «الموحدة» و«المشتركة»، مع زعمه أن التعاون معهما يمثل اعتمادًا على جهات مؤيدة للإرهاب.

وفي خلفية الاتصالات، اشترط حزب آيزنكوت لانضمام الليكود تفكيك تحالفاته مع الأحزاب التي يصفها بالمتطرفة، وقبول مبادئ الحكومة المقترحة، والمشاركة في حكومة برئاسة آيزنكوت، بحسب «إسرائيل اليوم».

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج كلف آيزنكوت رسميًا بتشكيل الحكومة، الأحد 8 نوفمبر، وفق بيان ديوان الرئاسة. وتبلغ المهلة الأولية للمهمة 28 يومًا، مع صلاحية للرئيس لتمديدها بما يصل إلى 14 يومًا إضافيًا.

وحصل آيزنكوت خلال مشاورات الرئاسة على توصيات كتل تمثل 67 نائبًا، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنعت كتلة تضم 7 نواب عن تسمية مرشح، بحسب البيان الرسمي للرئاسة.