شهيدان ومصابون جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين شمال مدينة غزة

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 8 شهداء، و29 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ارتفع إلى 1,622، والإصابات إلى 5,878، بينما بلغ إجمالي حالات الانتشال 850.

وأضافت المصادر، أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم.

وارتفعت حصيلة حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,653 شهيدا، و176,007 مصابا، منذ السابع من أكتوبر 2023.