نبيل فهمي: نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية بالخارج تمثل رصيدا مهما لدعم النظم الصحية بالدول العربية

أكد نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الصحة جزء أساسي من التنمية المستدامة، وركيزة لاستقرار الدول وأمنها القومي، مشددًا على أن الاستثمار في صحة الإنسان يدعم قدرته على التعلم والعمل والإنتاج، ويعزز قدرة المجتمعات ومؤسساتها على الصمود أمام الأزمات وانتهاز فرص التنمية والتقدم.

ورحب الأمين العام في كلمته، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر العربي الثاني حول «دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية»، المنعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالكفاءات الصحية العربية الحاضرة والمهاجرة وجميع المشاركين.

وأشار فهمي إلى أن دولًا عربية جعلت الصحة والتعليم في مقدمة أولوياتها خلال مسيرتها لبناء الدولة الوطنية وتجاوز آثار الاستعمار، وكرست دساتير عربية الحق في الصحة والرعاية الصحية، مؤكدًا أن الأزمات المتعاقبة التي شهدتها المنطقة تبرز ضرورة صون هذه المكتسبات ومساندة المؤسسات الصحية، خصوصًا في الدول المتأثرة بالصراعات.

وأوضح أن المؤتمر ينعقد في عصر العولمة والترابط، الذي أتاح تطور وسائل الاتصال والانتقال وتبادل المعلومات فرصًا أوسع للتعاون، بالتزامن مع التقدم والتطور السريع في العلوم الطبية والصحة الرقمية، وما تستقطبه تطبيقاتها من استثمارات كبيرة، الأمر الذي يستدعي تطوير القدرات العلمية والمهنية لضمان انعكاس هذه الفرص على جودة الرعاية واستدامة النظم الصحية.

ونوه بأن العالم العربي يمتلك مؤسسات أكاديمية وطبية وصحية تُخرّج كفاءات متميزة أسهمت داخل المنطقة وخارجها في تقدم الطب وعلومه، مشيرًا إلى أن البناء على هذا الرصيد يقتضي تعزيز التعاون بين هذه المؤسسات وخريجيها، والاستفادة من خبرات الكفاءات العربية أينما عملت، في تطوير التعليم والبحث والممارسة الطبية.

وكشف فهمي أن التقديرات تشير إلى وجود نحو 250 ألف كفاءة صحية عربية خارج الوطن العربي، وهو ما يمثل رصيدًا مهمًا من الخبرة والمعرفة يمكن توظيفه في دعم النظم الصحية العربية، مؤكدًا أهمية تنشيط وتكثيف التفاعل العلمي والمهني المستمر بين الكفاءات العربية في الداخل والخارج، على أساس تبادل الخبرات في الاتجاهين.

وشدد على ضرورة توظيف هذه الخبرات في تطوير التطبيقات الصحية، والتدريب والإشراف العلمي عن بُعد، وإجراء بحوث مشتركة تستجيب لأولويات الدول العربية، بما يوسع فرص إسهام الكفاءات العربية في خدمة أوطانها ويعزز ارتباطها بها.

وأكد الأمين العام للجامعة العربية أن ذلك يتطلب أيضًا دعم بيئة العمل والبحث والتطور المهني داخل الدول العربية، بما يعزز قدرة المؤسسات الصحية على استبقاء كوادرها والاستفادة من طاقاتها.

وفيما يتعلق بجهود الجامعة العربية، أوضح فهمي أن الجامعة تعمل، من خلال قطاع الشئون الاجتماعية، وبالتعاون مع مجلس وزراء الصحة العرب ووزارات الصحة والمجلس العربي للاختصاصات الصحية المنبثق عن المجلس الوزاري، على توفير إطار عربي للتعاون بين المتخصصين.

وأضاف أن الجامعة احتضنت هذه المبادرة ودعمت إعداد الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، بهدف ربط الخبرات العربية باحتياجات الدول وبرامج التدريب والتأهيل.

وشدد فهمي على أن الاستثمار في الكفاءات والمعرفة والتكنولوجيا ينبغي أن ينعكس على قدرة المؤسسات الصحية وجودة الرعاية المتاحة للمواطن، بما يحقق التكامل بين جهود تطوير القطاع الصحي والمسؤولية عن التنمية المستدامة والاستقرار والأمن القومي العربي.

وأعرب عن ثقته في أن المؤتمر والجهود المتواصلة للمشاركين سيكون لها أكبر الأثر في تحقيق هذه الأهداف، متمنيًا التوفيق لأعماله.