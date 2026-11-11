 إيران: سفينتان تتفاديان الإدراج على قائمة السفن غير الممتثلة الخاصة بهيئة مضيق الخليج - بوابة الشروق
الأربعاء 11 نوفمبر 2026 2:18 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

إيران: سفينتان تتفاديان الإدراج على قائمة السفن غير الممتثلة الخاصة بهيئة مضيق الخليج

طهران - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 11 نوفمبر 2026 - 2:04 م

قالت هيئة مضيق الخليج الإيرانية إن سفينتين لنقل البضائع السائبة تجنبتا "مؤخرا" إدراجهما على قائمتها للسفن غير الممتثلة "وذلك بقبولهما الالتزامات التي حددتها الهيئة"، وفقا لبيان نشرته على منصة "إكس".

وأفاد بيان الهيئة أن السفينتين كانتا قد أبحرتا باتجاه موانئ في جنوبي الخليج باستخدام وثائق مزورة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يحدد البيان هوية السفينتين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الالتزامات التي وافقتا على تقديمها.

وذكر البيان أنه "يمكن للسفن التي ارتكبت مخالفات حتى الآن الاستفادة من التزامات مخففة، شريطة إقرارها بالمخالفة من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى هذه الهيئة."

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك