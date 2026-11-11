إيران: سفينتان تتفاديان الإدراج على قائمة السفن غير الممتثلة الخاصة بهيئة مضيق الخليج

قالت هيئة مضيق الخليج الإيرانية إن سفينتين لنقل البضائع السائبة تجنبتا "مؤخرا" إدراجهما على قائمتها للسفن غير الممتثلة "وذلك بقبولهما الالتزامات التي حددتها الهيئة"، وفقا لبيان نشرته على منصة "إكس".

وأفاد بيان الهيئة أن السفينتين كانتا قد أبحرتا باتجاه موانئ في جنوبي الخليج باستخدام وثائق مزورة، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يحدد البيان هوية السفينتين، كما لم يقدم تفاصيل بشأن الالتزامات التي وافقتا على تقديمها.

وذكر البيان أنه "يمكن للسفن التي ارتكبت مخالفات حتى الآن الاستفادة من التزامات مخففة، شريطة إقرارها بالمخالفة من خلال إرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني إلى هذه الهيئة."