المفوضية الأوروبية تكشف عن مجموعة من التدابير لحماية المستهلكين عبر الإنترنت

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كشفت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، عن مجموعة من المقترحات الواسعة لتسهيل إلغاء المستهلكين الاشتراكات الإلكترونية.

وتهدف الحزمة التشريعية الشاملة إلى تعزيز حقوق المستهلكين فيما يتعلق بمبيعات التذاكر والتسوق الإلكتروني والألعاب، فيما تتخذ إجراءات صارمة بحق الحيل التي تستخدمها الشركات.

ووصف مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بحماية المستهلك مايكل ماكجراث الذي قدم قانون النزاهة الرقمية، التدابر بأنها أهم إصلاح لقانون حماية المستهلك الأوروبي خلال أكثر من 20 عاما.

وقال ماكجراث للصحفيين "نحن نتوقع أن توفر على مستهلكي الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 7ر13 مليار يورو (3ر15 مليار دولار) سنويا".

وتريد بروكسل حماية المستهلكين سيما من التلاعب بـ"الأنماط المظلمة" وهو تصميم للعناصر يرجى منه توجيه المستهلكين للضغط على خيارات دون قصد ما يعود بالفائدة على مقدم الخدمة.

وبحسب المقترح، لن يعود من المسموح للشركات كتابة جمل مثل "نشعر بالحزن لمغادرتك".

وقالت المفوضية إن إلغاء عقد ما يجب ألا يكون أكثر تعقيدا من التوقيع عليه. يجب أن تكون بضع نقرات كافية.