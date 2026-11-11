تاس: تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا قد يحدث خلال أسبوعين أو ثلاثة

نقلت وكالة تاس الروسية ‌للأنباء عن الجنرال الروسي، ألكسندر زورين، قوله إنه قد يتم ⁠تنفيذ عملية تبادل أسرى واسعة النطاق اتفقت عليها موسكو وكييف خلال المحادثات التي جرت في أبوظبي اليوم ‌الأربعاء، ⁠وذلك خلال الأسبوعين أو الأسابيع الثلاثة المقبلة.

وذكرت تاس نقلا عن ⁠زورين أيضا أن عملية التبادل ستشمل أكثر ⁠من ألف أسير من ⁠كل جانب.

وفي سياق متصل، قال المبعوث الأمريكي، جاريد كوشنر، اليوم الأربعاء، إن محادثات أبوظبي بشأن الأزمة الأوكرانية كانت معقدة، لكن نتائجها إيجابية، مشيرا إلى إحراز تقدم في عدد من الملفات، والاتفاق على إطلاق عدد كبير من الأسرى في خطوة إنسانية.

وأضاف كوشنر: "تمكنا من تبادل الأفكار في العديد من المجالات، وربما لا تزال هناك مزيد من التنازلات التي يجب تقديمها، ومزيد من المباحثات التي ينبغي إجراؤها"، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال: "سنواصل مناقشة جميع المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، ونحاول التوصل إلى رؤى مشتركة للوصول إلى حل للأزمة الأوكرانية، وسنقدم ملخصا للرئيس الأمريكي بشأن المحادثات في أبوظبي".