متحدث وزارة الدفاع الإيرانية يحصر مصير الحرب مع واشنطن بخيارين

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، العميد رضا طلائي نيك، إن القدرات الدفاعية والعسكرية لبلاده شهدت تعزيزًا ملحوظًا، منوهًا أن مسار الحرب بات محصورًا في خيارين: قبول المطالب الإيرانية أو استسلام الخصم في ميدان المعركة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» عن طلائي نيك قوله، في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الأربعاء، إن القدرات التسليحية الإيرانية، القائمة على الإنتاج الاستراتيجي والتقنيات المطورة، تتجاوز الأرقام التي وصفها بـ«المضللة»، والتي يروج لها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وتأتي التصريحات الإيرانية في وقت تتجه فيه واشنطن، وفق تقارير إعلامية، إلى تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، بدلًا من استئناف العمليات العسكرية.

- واشنطن تدرس تشديد الضغوط الاقتصادية

وفي هذا السياق، كشف موقع «أكسيوس» أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أبلغ نظراءه في مجموعة السبع، خلال اجتماع مغلق عُقد في باريس الثلاثاء، بأن الرئيس دونالد ترامب اختار مواصلة الضغط الاقتصادي على إيران، بعد دراسة خيارات استئناف التصعيد العسكري أو التوصل إلى اتفاق.

ونقل الموقع عن ثلاثة مصادر حضرت الاجتماع أن روبيو وصف هذا التوجه بأنه «خيار ثالث»، يستهدف زيادة الضغوط الاقتصادية على النظام الإيراني، موضحًا أن واشنطن لم تحدد موعدًا لإنهاء الإجراءات العقابية.

وبحسب مسئول أمريكي مقرب من ترامب، فإن الرئيس كان يبحث عن مخرج للأزمة، لكنه لم يكن متأكدًا من المسار الأفضل للتعامل معها.

وأشار «أكسيوس» إلى وجود تباينات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الخيارات المطروحة تجاه إيران، بين تيار يدفع نحو استئناف الضربات العسكرية، وآخر يفضل مواصلة الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية، في ظل تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي.

- ترامب: العمل العسكري ليس ضروريًا في الوقت الراهن

من جهته، أعلن ترامب أنه أجرى محادثات وصفها بالممتازة مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرًا إلى وجود زخم إيجابي باتجاه إنهاء الصراع مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي، في تصريحات من البيت الأبيض، إن العمل العسكري ضد طهران «لا يبدو ضروريًا»، لكنه أكد أن القوات الأمريكية مستعدة للتحرك إذا اقتضت الظروف ذلك.

كما أبدى ترامب تفضيله مواصلة الإجراءات الاقتصادية المشددة والحصار البحري على إيران، بدلًا من شن ضربات عسكرية جديدة.

وفي السياق ذاته، أشار إلى عملية أطلق عليها اسم «البوابة الحديدية»، تستهدف قطع طرق الإمداد البرية وعبر بحر قزوين، التي تستخدمها طهران لنقل الأسلحة المتطورة والتقنيات العسكرية.