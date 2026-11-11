جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل هدم المنازل وقصف بلدات جنوبي لبنان

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واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، هجماته على بلدات جنوبي لبنان، بما شمل نسف منازل وتجريفها في بلدة زوطر الشرقية، وشن غارات جوية وقصف مدفعي على بلدات أخرى.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القوات الإسرائيلية "واصلت عمليات هدم المنازل في بلدة زوطر الشرقية بمحافظة النبطية، عبر النسف والتفجير والتجريف".

وأضافت أن جرافات إسرائيلية "شوهدت وهي تهدم وتجرف منازل عند أطراف البلدة باتجاه زوطر الغربية".

وفي المحافظة ذاتها، "شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدتي القنطرة وكفرتبنيت"، وفق الوكالة.

وأوضحت أن القنطرة "تعرضت لغارات متكررة، لم ينفجر الصاروخ في إحداها، بالتزامن مع تحليق كثيف للطيران الحربي على ارتفاع منخفض جدًا في أجواء الجنوب".

كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي متقطع، بحسب الوكالة، منطقة المشاع في بلدة ميفدون، فيما تعرضت بلدة المنصوري بقضاء صور لقصف مماثل مصدره مواقع إسرائيلية في تلال البياضة المحتلة.

وفي قضاء بنت جبيل، أفادت الوكالة "بانفجار مسيّرة إسرائيلية عند شرفة أحد المنازل في أطراف بلدة برعشيت، دون وقوع إصابات".

وأشارت إلى أن مسيّرة إسرائيلية ألقت، فجرًا، قنبلتين بين بلدتي زوطر الشرقية والغربية.

وتزامنت الهجمات مع تحليق مسيّرات إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق القطاع الغربي وقرى قضاء صور، إضافة إلى العاصمة بيروت وضاحيتها الجنوبية.

ولم تورد الوكالة حصيلة لضحايا أو أضرار الهجمات، باستثناء تأكيد عدم وقوع إصابات في حادثة برعشيت.

وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في يونيو الماضي، والذي نص على انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي تنسحب منها.

غير أن القوات الإسرائيلية تواصل تنفيذ غارات وعمليات هدم وتجريف في بلدات جنوبية، مع استمرار سيطرتها على مناطق داخل الأراضي اللبنانية، ما يعرقل عودة السكان النازحين إلى منازلهم.