- صراع مبكر على إدارة الكنيست الجديد وسط مشادات بين اليمين وتكتل "التغيير" وتوزيع رئاسة اللجان الرئيسية

سادت حالة من الفوضى، الأربعاء، أولى جلسات "اللجنة المنظمة" في الكنيست الإسرائيلي، إثر مشادات كلامية حادة بين نواب من تكتل اليمين بزعامة رئيس حكومة التسيير بنيامين نتنياهو، وتكتل "التغيير" بقيادة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة غادي آيزنكوت.

وتُعد "اللجنة المنظمة" من أهم اللجان المؤقتة في الكنيست، إذ تتولى تنظيم عمل البرلمان في بداية ولايته الجديدة، إلى حين تشكيل لجانه الدائمة وانتخاب لجنة الكنيست، وذلك بعد الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 27 أكتوبر الماضي.

كما تتولى اللجنة اقتراح تشكيل اللجان البرلمانية الدائمة وتوزيع عضويتها ورئاستها، ويحق لها تشكيل لجنتين مؤقتتين للشئون المالية والخارجية والأمن.

وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الهيئة العامة للكنيست على تشكيل "اللجنة المنظمة" بأغلبية 63 صوتًا مقابل 50 صوتًا معارضًا، في أول خسارة لتكتل نتنياهو في الكنيست الجديد.

وينص القانون على أن يتولى رئاسة اللجنة عضو في الكنيست من الكتلة التي ينتمي إليها المرشح الذي كلفه رئيس الدولة بتشكيل الحكومة، أي حزب "يشار".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "اندلعت فوضى ومشادات خلال الاجتماع الأول للجنة المنظمة في الكنيست، فور السماح للأعضاء بالتحدث".

وكان أول المتحدثين عضو الكنيست الجديد عن حزب "الليكود" إيرز تدمور، الذي وصفته عضوات في المعارضة الحالية بأنه "لص أسلحة"، في إشارة إلى إدانته بسرقة معدات عسكرية خلال خدمته العسكرية، وصدور حكم بحبسه 45 يومًا، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة: "في وقت لاحق، وصف تدمور عضوة الكنيست ميراف بن آري بـ"الدجاجة"، ما أشعل الفوضى مجددًا، بينما اتهمته نائبات بـ"معاداة النساء".

وقال تدمور: "نحن نمد لكم يدنا من أجل الوحدة، لكنكم تتحالفون مع داعمي الإرهاب"، وفق تعبيره، في إشارة إلى الأحزاب العربية في الكنيست، بما يتماشى مع حملة حزب "الليكود" ضد أحزاب تكتل "التغيير".

ولاحقًا، أمر رئيس "اللجنة المنظمة" وعي فولكمان، من حزب "يشار"، بطرد نائبة عن حزب "القوة اليهودية"، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من الجلسة، بسبب مقاطعتها المتكررة لأعضاء آخرين في الكنيست، وفق المصدر ذاته.

وصادقت اللجنة على تعيين رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رئيسًا للجنة الخارجية والأمن، والنائبة ليران أفيشار بن حورين من حزب "معًا"، بزعامة نفتالي بينيت، رئيسة للجنة المالية في الكنيست، وفق القناة السابعة العبرية الخاصة.

وردا على ذلك، قال حزب "الليكود"، بزعامة نتنياهو، في بيان: "لقد بدأ الأمر. أحزاب آيزنكوت و(أفيغدور) ليبرمان وبينيت صوّتت اليوم في الهيئة العامة للكنيست إلى جانب (أحمد) الطيبي (النائب من القائمة العربية المشتركة) و(منصور) عباس (رئيس القائمة العربية الموحدة)".

وأضاف: "ندعوكم إلى الوحدة. أوقفوا تعاونكم مع داعمي الإرهاب الذين يقاطعون النشيد الوطني"، في إشارة إلى مغادرة نواب عرب قاعة الكنيست الثلاثاء، خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي في افتتاح الكنيست الـ26.

ومن المقرر انتخاب رئيس جديد للكنيست الثلاثاء المقبل، خلفًا لأمير أوحانا، المنتهية ولايته، من حزب "الليكود".

والأحد، كلف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، آيزنكوت بتشكيل الحكومة، بعد حصوله على توصيات 67 نائبًا في الكنيست، مقابل 46 لنتنياهو، فيما امتنع 7 نواب.

ويحتاج آيزنكوت إلى تأمين أغلبية 61 نائبًا من أصل 120 لنيل ثقة الكنيست.

وحصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، بينها 11 للقائمة العربية الموحدة و8 للقائمة المشتركة، ما يجعل مواقفها مؤثرة في مشاورات تشكيل الحكومة.

فيما حصل تكتل نتنياهو على 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب "المعارضة اليهودية".