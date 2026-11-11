مقتل 10 من رجال الشرطة في كمين مسلح شمال غربي باكستان

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قال مسئولون إن مسلحين نصبوا كمينا لمركبات تقل أفرادا من الشرطة في شمال غربي باكستان اليوم الأربعاء، مما أدى إلى اندلاع اشتباك بالأسلحة النارية أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 10 من أفراد الشرطة.

وقال فيصل خان المسئول بالشرطة المحلية إن الهجوم وقع في كوهات، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا المجاور لأفغانستان.

وأضاف أن ضابطين كبيرين في الشرطة كانا من بين القتلى، ولم يقدم مزيدا من التفاصيل.

وبعد ساعات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية، في بيان، مسئوليتها عن الهجوم.

وكثفت الحركة، التي كانت تعرف سابقا باسم "تحريك طالبان باكستان" هجماتها على قوات الأمن في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

وشهدت باكستان تصاعدا في أعمال العنف خلال السنوات الأخيرة، وحملت السلطات حركة طالبان الباكستانية المسئولية عن جانب كبير منه.

والحركة منفصلة عن حركة طالبان الأفغانية، التي عادت إلى السلطة في أفغانستان المجاورة عام 2021، لكنها ترتبط معها بتحالف وثيق.

وكثيرا ما تتهم باكستان حكومة طالبان في أفغانستان بإيواء مسلحي حركة طالبان الباكستانية، وهو اتهام تنفيه كابول.